渋谷31万人導線へ、“Borderless Music”を放つ──Rujieが渋谷愛ビジョンに登場

株式会社R2

The Crown Production株式会社（本社：東京都渋谷区）は、The “Borderless Music” Singer「Rujie（ルジェ）」のブランディング施策として、渋谷愛ビジョンへの広告掲出を開始いたしました。

渋谷駅周辺は世界有数の通行量を誇り、渋谷愛ビジョン周辺だけでも平均約31.7万人/日の通行量があると推計されています。

SNSやストリーミングサービスを中心に音楽が消費される時代において、“街で偶然音楽と出会う体験”を再構築する試みとして注目されています。

1時間ごとに15秒の動画が4回再生される。

“Borderless Music”という新しい表現

Rujieが掲げる「Borderless Music」は、ジャンルや国境、既存のカテゴリーに縛られない表現を目指す音楽コンセプトです。

あえて明確な歌詞を持たない音楽性を特徴としており、言葉による意味の固定ではなく、メロディや空気感を通じて、聴く人それぞれの感情や感覚に直接届く“Borderless”な音楽体験を目指しています。

■なぜ渋谷なのか

今回広告が掲出される渋谷愛ビジョンは、渋谷駅から渋谷ヒカリエ方面への導線上に位置し、高い通行量を誇る大型ビジョンです。

渋谷は、日本国内だけでなく海外観光客にとっても“東京カルチャーの象徴”として認識されるエリアです。

その都市空間に楽曲を流すことで、単なる広告接触ではなく、“偶然音楽と出会う瞬間”を創出する狙いがあります。

SNS時代に減少した「偶然の音楽体験」

現在の音楽市場は、アルゴリズムによるレコメンドやストリーミングサービスを中心に形成されています。

一方で、「街で流れていた曲が忘れられない」「偶然耳にした音楽が記憶に残る」といった体験は減少しつつあります。

今回の施策は、ストリーミング以外の新たな音楽との出会いの場をつくり出す試みでもあります。

31万人導線へのアプローチ

渋谷愛ビジョン周辺は、平均31.7万人/日の通行量があると推計されています。

さらに今回の広告は、1時間あたり4回放送される構成となっており、通勤・通学・観光など多様なタイミングで、通行人との接触機会を創出します。

これは単なる広告接触ではなく、都市生活者・観光客・インバウンド層を含めた大規模リアル接触を意味します。

デジタル広告とは異なる、“空間ごと記憶に残る音楽体験”が期待されます。

Rujie Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/@Rujie-official

■ The Crown Production株式会社 コメント

「SNSやストリーミングで音楽を聴くことが当たり前になった時代だからこそ、街を歩いていて偶然耳に入る音楽や、その瞬間の空気感ごと記憶に残る体験を改めて大切にしたいと考えています。

今回の渋谷愛ビジョン施策を通じて、“Borderless Music”という新しい感覚との出会いを創出していきます。」

【会社概要】

会社名：The Crown Production株式会社

事業内容：音楽・クリエイティブ事業、アーティストプロデュース 他

【本件に関するお問い合わせ】

会社名：株式会社R2

URL：https://r2-hd.com

担当：菊地