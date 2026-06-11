＜グランドセイコー＞エボリューション9 コレクションスプリングドライブ U.F.A. モデル SLGB003が、「レッドドット・デザイン賞」の最高賞「Best of the Best」を受賞

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）の＜グランドセイコー＞エボリューション9 コレクション スプリングドライブU.F.A. モデル SLGB003 (希望小売価格 1,518,000円(税込))が、2026年度「レッドドット・デザイン賞」のプロダクトデザイン部門において、最高賞「Best of the Best」を受賞しました。

≪レッドドット・デザイン賞とは≫

1955年から開催されている世界的に権威あるデザイン賞です。主催はドイツ・エッセンを拠点とする「ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター」で、3つの分野から成り立っています。その中のプロダクトデザイン部門には、52のカテゴリーがあり、デザインの革新性、人間工学、機能性、耐久性、エコロジーなど9つの基準から審査され、その年の最も優れた製品を選出します。毎年、世界70か国以上から18,000点以上の製品の応募があり、その中から選ばれた作品は「レッドドット・デザイン賞」、さらに最高賞には「Best of the Best」が贈られます。

≪審査委員による評価コメント≫

＜グランドセイコー＞エボリューション9 コレクション スプリングドライブ U.F.A. モデル SLGB003

「日本の美意識に根ざしたこの腕時計は、ザラツ研磨による鏡面仕上げとヘアライン仕上げの交錯によって、光と陰のバランスを表現しています。冬の森から着想を得たダイヤルは、層を成して詩的な奥行きを生み出し、搭載された小型のスプリングドライブ・ムーブメント「キャリバー9RB2」が卓越した精度を実現します。これらの要素が一体となり、グランドセイコー エボリューション9 コレクション スプリングドライブ U.F.A. SLGB003ならではの、洗練された職人技と自然に根ざした美しさが表現されています。」

受賞作のダイヤルは、セイコーエプソン塩尻事業所にある「信州 時の匠工房」の東側に位置する霧ケ峰高原にて、厳しい冬の時期に見られる「樹氷」の美しさから着想を得ています。シルバーがかったブルーのダイヤルカラーで澄んだ空気に包まれた樹氷を表現し、そこにブルースチールの秒針を組み合わせました。

本作は、腕時計としての使いやすさや美しさを追求した独自のデザイン文法「エボリューション9スタイル」に則りデザインされ、「審美性」「視認性」「装着性」の全てにおいて洗練されたモデルです。また、ザラツ研磨による歪みのない鏡面仕上げと繊細なヘアライン仕上げが交互に施され、エボリューション9スタイルの特徴であるバランスの取れた美しい輝きを放ちます。

≪担当デザイナーのコメント≫

「異次元の高精度」という機能的価値を、スペックだけでなく外観からも感じ取れるデザインを目指しました。そのためには、小型サイズへの挑戦は自然なアプローチでした。各部品の加工精度や仕上げ精度を追い込むことで、質感や機能性を担保しながら、ケース自体の小型化と薄型化を両立させています。

また、多層仕上げによって奥行きある表情を生む特徴的なダイヤルパターンは、工房近くの霧ヶ峰高原に広がる樹氷林に着想を得ています。樹氷林の静謐で精緻な世界観を表現しており、高精度と無音運針を特徴とするスプリングドライブU.F.A.の独自の価値の体現を試みました。

Watches and Wonders Geneva 2025で発表されたSLGB003は、同年のジュネーブ時計グランプリ「メンズウオッチ」部門にもノミネートされました。本モデルには、年差±20秒を実現したスプリングドライブ・ムーブメント「キャリバー9RB2」を搭載。ぜんまい駆動式の腕時計としては最も高精度なムーブメントです。※

※2026年6月現在、当社調べ

※受賞モデルについての詳しい情報はこちらをご覧ください。

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgb003

一般のお客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株）お客様相談室（グランドセイコー）

0120-302-617（通話料無料）

＜グランドセイコー＞の公式Webサイトアドレス

https://www.grand-seiko.com

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。

予告なしに変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。