お菓子を食べて、サッカー日本代表を応援しよう！！「しみチョココーン」サッカー日本代表ver.が期間限定で発売中！

株式会社ギンビス

株式会社ギンビス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮本周治）は、サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品として「しみチョココーン」期間限定パッケージを2026年5月上旬より、全国の店舗にて順次展開を開始いたしております。

本商品は、サッカー日本代表のイメージカラー“ブルー”を基調とした躍動感あふれる3種類のデザインになっています。

ご自宅でのサッカー観戦をさらに楽しく。お菓子を食べながら、みんなで一緒にサッカー日本代表を応援しましょう！

株式会社ギンビス：https://www.ginbis.co.jp/

■商品情報

◆しみチョココーン全粒粉60ｇ

発売日 ： 2026年5月上旬より順次切り替え

価 格 ： 180円（税抜）

内容量 ： 60g

販売場所：全国のスーパーやドラッグストアなどで期間限定販売。

※期間限定パッケージのため無くなり次第終了となります。

※お取り扱いのない店舗もございます。

■「しみチョココーン」について

2003年より販売されているギンビスのロングセラー商品です。

かわいい星型のコーンスナックに、こだわりの製法でチョコをしみ込ませています。 この工程を 「含浸（がんしん）」 といい、日本の菓子メーカーでは先駆け的な存在となっています。 独特の「サクッ」と「しっとり」した食感は、海外でも人気となり日本を代表するお菓子のひとつです。

※「含浸製法」 スナックやビスケットなどの素材にチョコをしみ込ませる製法です。

ギンビスではこの「含浸製法」を用いて独自の製品開発に取り組んでいます。チョコが中までしみ込んでいるので、夏場でもチョコが手につきにくく、常温で流通・保管が可能です。

■会社概要

株式会社ギンビス

- 代表者：代表取締役社長 宮本 周治

- 設立：1930年(昭和5年)5月5日

- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、

チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開

- URL：http://www.ginbis.co.jp

- PR：「お菓子に夢を！」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています。

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。ビスケットやノンフライスナックを昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。

ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。