LOVEBOATから新作アイテム「DREAMY CANDY SEAL」が登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：迎 祐次）が展開するファッションブランド「LOVEBOAT（ラブボート）」は、新作アイテム『DREAMY CANDY SEAL（ドリーミーキャンディシール）』を発売いたします。

LOVEBOATらしいギャルマインドとY2Kテイストを詰め込んだ本商品は、ぷっくりとした立体感のあるシールで、多彩なデザインを1枚に凝縮したスペシャルなシールシートです。

スマートフォンケースやミラー、ノート、PCケースなど、さまざまなアイテムのデコレーションに活用でき、自分らしいアレンジを楽しめます。

◼︎DREAMY CANDY SEALについて

LOVEBOATのアーカイブロゴやハートモチーフ、Y2Kカルチャーを感じさせるグラフィックを取り入れたシールコレクションです。平成カルチャーや“シル活”ブームの高まりを背景に、懐かしさと新しさを融合したデザインとして企画されました。デコレーションするだけで気分が上がる、LOVEBOATならではの世界観を表現したアイテムです。

【商品概要 】

商品名：DREAMY CANDY SEAL（ドリーミーキャンディシール）

価格：通常価格 2枚1セット 1,540円（税込）

先行予約特別価格 2枚1セット 1,400円（税込）

先行予約期間：2026年6月6日（土）～2026年6月14日（日）

お届け予定：2026年8月中旬頃

販売場所：LOVEBOAT ONLINESTORE https://loveboat.online/(https://loveboat.online/%E2%80%BB%E6%95%B0%E9%87%8F%E9%99%90%E5%AE%9A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%95%B0%E9%87%8F%E3%81%AB%E9%81%94%E3%81%97%E6%AC%A1%E7%AC%AC%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

※数量限定販売のため、予定数量に達し次第終了となります。

■LOVEBOATについて

1994年、渋谷で誕生したファッションブランド『LOVEBOAT』。“個性は、自分で創り出す”。そのコンセプトのもと、既成概念にとらわれないスタイルを提案してきました。変わらない印象的なロゴと、エッジの効いたデザイン。当時の空気感を大切にしながら、現代のスタイルへとアップデートしています。ファッションを通じて、自分らしさを楽しむすべての人へ。LOVEBOAT, your style, your way.

＜ONLINE STORE＞

https://loveboat.online/

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/loveboat_official/

■イーカムグループについて

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約 80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くの

お客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



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