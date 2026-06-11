一般財団法人SAMURAI財団、設立記念パーティを7月7日に麻布台ヒルズにて開催

一般財団法人SAMURAI財団

一般財団法人SAMURAI財団（所在地：東京都港区、代表理事：榊原健太郎、以下「当財団」）は、2026年7月7日（火）18:30より、麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5F Tokyo Venture Capital Hub（東京都港区虎ノ門5-9-1）にて、設立記念パーティを開催いたします。

■ 設立記念パーティについて

当財団は、「できるできないでなく、やるかやらないかで世界を変える」をミッションに、2026年4月14日に設立いたしました。全国の小学5・6年生に「挑戦・失敗・やりきる体験」を届ける課外型アントレプレナーシップ育成プログラム「SAMURAIアントレクラブ」の全国展開に向け、活動を開始しています。本パーティは、財団の設立を広く社会に発信するとともに、財団の理念に共感いただける方々と動き出す場として開催いたします。

＜概要＞

日時：2026年7月7日（火）18:30～20:00（受付開始：18:00）

会場：麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5F Tokyo Venture Capital Hub（東京都港区虎ノ門5-9-1）

対象：日本の教育・子どもたちの未来に関心のある方、財団の活動を支援・応援いただける方

参加費：無料

＜スケジュール＞

18:00 受付開始

18:30 スタート

１. SAMURAI財団とは・アントレクラブとは（榊原健太郎）

２. 創設パートナーからの挨拶

３. サマーキャンプ経験者からの声

４. 財団との関わり方・寄付の仕方等について

19:15 懇親会・自由交流

20:00 終了

（※内容は変更となる可能性もあります）

＜申し込みはこちら＞

詳細・申し込みページ：https://luma.com/2482rbod

■ ともに教育インフラを創る―ご参画のお願い

当財団は現在、以下の形でご参画いただける方を募っています。

アントレクラブ創設パートナー

クラブ創設の企画から運営まで、主体的にご一緒いただけるパートナー企業（受付は2026年12月末まで）

協賛パートナー・個人サポーター

志ある企業・個人からのご寄付・ご支援

運営支援メンバー

起業家メンター、カリキュラム開発、地域コーディネーター等

参加校・自治体・エリアパートナー

SAMURAIアントレクラブの導入を希望する学校・教育委員会・自治体

お問い合わせ

問い合わせフォーム：https://forms.gle/VGu72Jh5mTctSRoQ9

問い合わせメール：info@samurai-foundation.org

■ 法人概要

法人名：一般財団法人SAMURAI財団

英文名：SAMURAI Foundation

設立：2026年4月14日

所在地：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 4階

代表理事：榊原 健太郎

事業内容：小学生向けアントレプレナーシップ育成プログラムの企画・運営、教育機関・自治体との連携事業、教育研究・情報発信

URL：https://samurai-foundation.org/

【本件に関するお問い合わせ】

一般財団法人SAMURAI財団 事務局 担当：小池

Email：nao.koike@samurai-foundation.org