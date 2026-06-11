【梅雨の寝苦しさ対策、間違っていませんか？】約半数が疲労感に悩んでいることが判明、良かれと思った「エアコンの使用」や「薄着で就寝」が不調を招く原因だった！？

P2C Studio株式会社

ウェルネスブランド「mariness」は、１.梅雨の時期の睡眠に関する悩みがある30～50代の男女／２.医師を対象に、「梅雨の時期の睡眠不足」に関する調査を行いました。

6月から7月にかけての梅雨の時期、朝から体が重い、疲れがとれないといった「梅雨だる」に悩む方が増えています。

その原因の一つは、気圧の変化や湿度の高さだけでなく、睡眠時の環境に潜んでいるかもしれません。

では、梅雨特有の睡眠の悩みを抱えている方は、現在どのような対策を行っているのでしょうか。

また、医師の視点から見て、エアコンの使用による冷えを防ぎ快眠を得るためには、どのようにしたら良いのでしょう。

そこで今回、ウェルネスブランド「mariness」（https://mariness.jp/）は、１.梅雨の時期の睡眠に関する悩みがある30～50代の男女／２.医師を対象に、「梅雨の時期の睡眠不足」に関する調査を行いました。

調査概要：「梅雨の時期の睡眠不足」に関する調査

【調査期間】2026年5月20日（水）～2026年5月23日（土）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,012人（１.506人／２.506人）

【調査対象】調査回答時に１.梅雨の時期の睡眠に関する悩みがある30～50代の男女／２.医師と回答したモニター

【調査元】P2C Studio株式会社（https://mariness.jp/）

【モニター提供元】サクリサ

※この調査の内容は、あくまで医師を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

梅雨時期の睡眠、約8割が「体温調節の難しさ」や「冷え・むくみ」を実感！

はじめに、梅雨の時期の睡眠に関する悩みがある30～50代の男女にうかがいました。

「梅雨の時期は、睡眠に関してどのような悩みを感じるか」と尋ねたところ、『寝つきが悪い（55.3％）』と回答した方が最も多く、『疲れがとれない（53.0％）』『夜中に暑くて目が覚める（43.1％）』となりました。

上位の回答から、『寝つきが悪い』や 『夜中に暑くて目が覚める』といった睡眠中のトラブルが、結果として『疲れがとれない』という翌朝の不調に直結していると考えられます。

梅雨の湿気や気温の変化によって、睡眠による「疲労回復」が妨げられていることがうかがえますが、日々の寝苦しさを乗り切るためにどのような工夫を取り入れているのでしょうか。

「梅雨の時期の寝苦しさを解消するために行っている対策」について尋ねたところ、『エアコンや除湿機を使用する（43.7％）』と回答した方が最も多く、『通気性や吸汗性の良いパジャマ・衣類を着る（34.8％）』『扇風機やサーキュレーターを使用する（32.4％）』となりました。

エアコンや除湿器、扇風機やサーキュレーターといった空調家電に頼る方や、衣類での対策を行っている方が多いようです。

室温調整で寝苦しさを解消しようとするアプローチが主流であるものの、それだけでは拭いきれない不快感を、直接肌に触れるパジャマ・衣類で補おうとする意識が見て取れます。

そのような中、睡眠中の過度な「冷え」や「むくみ」といった新たな不調を感じている方はどのくらいいるのでしょうか。

「梅雨の時期の睡眠中、体温調節がうまくいかないことや手足の冷え・むくみを感じることはあるか」と尋ねたところ、約8割が『頻繁にある（29.8％）』『ときどきある（54.6％）』と回答しました。

多くの方が、睡眠中の冷えやむくみに悩まされている現状が浮き彫りになりました。

前の質問で、「エアコン」や「扇風機」などを活用する声が多かったことと照らし合わせると、寝苦しさを解消するための「暑さ対策」と、睡眠中の「適切な体温維持」を両立することの難しさがうかがえます。

就寝時の服装選び、重視するポイント第1位は「肌触りの良さ」！

体温調節の難しさが浮き彫りとなる中、実際の就寝スタイルにはどのような傾向があるのでしょうか。

「梅雨の就寝時、どのような服装で寝ているか」と尋ねたところ、『Tシャツ・ハーフパンツ（51.8％）』と回答した方が最も多く、『一般的なパジャマ（34.4％）』『スウェット（20.4％）』となりました。

約半数が、『Tシャツ・ハーフパンツ』と回答したことから、梅雨の寝苦しさに対して涼しさや手軽さを優先している様子がうかがえます。

次いで『一般的なパジャマ』『スウェット』と続くものの、睡眠に特化した衣服よりも、部屋着の延長で就寝している方が多数を占めています。

睡眠時のコンディションを左右する衣服ですが、選ぶ際にはどのようなポイントを重視しているのでしょうか。

「梅雨の就寝時の服装を選ぶ際に、どのような点を重視しているか」と尋ねたところ、『肌触りの良さ（42.1％）』と回答した方が最も多く、『通気性（41.3％）』『吸湿性・速乾性（37.6％）』となりました。

湿度が高く不快指数が上がりやすい時期だからこそ、直接肌に触れる衣服には、感覚的な心地よさや蒸れを防ぐ機能性が求められていることが判明しました。

一方で、『体温調節のしやすさ』を重視する声は約2割にとどまり、「冷え対策」への意識が相対的に低いことが、睡眠中のコンディション不良につながっている可能性が考えられます。

医師の約9割が、冷えを防ぐ「就寝時の服装の見直し」は有効だと回答

ここからは視点を変え、医療の現場から見た梅雨の時期の睡眠課題について聞きました。

「梅雨の時期は、睡眠の質の低下を訴える患者が増えると感じるか」と尋ねたところ、約9割が『非常に増えると感じる（37.9％）』『やや増えると感じる（52.0％）』と回答しました。

大多数が、梅雨の時期における睡眠トラブルの増加を実感していることが明らかになりました。

梅雨の時期の睡眠に関する悩みがある30～50代の男女の多くが、『寝つきが悪い』や『疲れがとれない』といった悩みを抱えていることがわかりましたが、それが単なる個人的な悩みにとどまらず、医療機関への相談を要するレベルの症状として顕在化している状況がうかがえます。

実際に睡眠の質が低下することで、心身にはどのような影響があると考えるのでしょうか。

前の質問で『非常に増えると感じる』『やや増えると感じる』と回答した方に、「梅雨の時期に睡眠の質が低下することで、どのような影響があると思るか」と尋ねたところ、『倦怠感・だるさ（52.5％）』と回答した方が最も多く、『気分が落ち込む・イライラする（43.5％）』『日中の集中力低下（41.1％）』となりました。

「倦怠感やだるさ」といった肉体的な疲労にとどまらず、「気分の落ち込み・イライラ」といった精神面への影響を指摘する声が上位に入りました。

「集中力の低下」も多く挙げられており、『疲れがとれない』という悩みが、日中の活動への支障や心身の不調にいかに直結しやすいか、医師の専門的な視点から裏付けられる結果となりました。

では、その要因の一つとして「エアコンによる冷え」はどの程度関係しているのでしょうか。

「梅雨の時期の就寝時、エアコンの使用による身体の冷えは、睡眠の質や翌朝の疲労回復に悪影響を及ぼすと思うか」と尋ねたところ、約9割が『大きく影響すると思う（37.9％）』『ある程度影響すると思う（55.0％）』と回答しました。

快適な睡眠のためのエアコンの使用が、かえって睡眠の質や翌朝の疲労回復を妨げる要因になり得ることが示されました。

睡眠中の冷えによって本来の疲労回復が滞っている可能性が高く、空調だけに頼る睡眠環境の見直しが必要であることが判明しました。

では、冷えを防ぎつつ快眠を得るためには、具体的に寝室を何度に保つのが最適なのでしょうか。

「梅雨の時期の快眠のために、理想的な寝室の温度は何度だと思うか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『20度以下（4.0％）』

『21度～22度（21.7％）』

『23度～24度（46.8％）』

『25度～26度（25.3％）』

『27度以上（2.2％）』

約半数が『23度～24度』を理想としており、次いで『25度～26度』が多いことから、極端に冷やしすぎない温度設定が理想的であることが明らかになりました。

適正な室温管理に加え、就寝時の服装を見直すことは冷え対策としてどの程度有効なのでしょうか。

「エアコンの使用による冷えを防ぎつつ睡眠の質を上げるために、就寝時の服装を見直すことは有効な対策であると思うか」と尋ねたところ、約9割が『とてもそう思う（36.4％）』『ややそう思う（56.3％）』と回答しました。

室温管理だけでなく、パジャマや衣類による体温調節の重要性が医師からも支持される結果となりました。

エアコンの冷気から身を守りつつ、梅雨特有の湿気を逃がすような機能的な寝間着を選ぶことが、結果的に睡眠の質を底上げし、翌日のパフォーマンス向上に直結する有効な手段なのではないでしょうか。

【まとめ】梅雨の睡眠負債を防ぐには「空調」と「衣服」の最適化がカギ

今回の調査で、梅雨の時期に睡眠の質が低下し、日中の疲労感やメンタルの不調につながるメカニズムが浮き彫りになりました。

梅雨の時期の睡眠に関する悩みがある30～50代の男女の多くが、「寝つきの悪さ」や「t彼がとれない」「夜中に暑くて目が覚める」といった悩みを抱えており、その対策として「エアコン・除湿器、扇風機やサーキュレーターなどの使用」やTシャツ・ハーフパンツといった「通気性や吸汗性の良いパジャマ・衣類の着用」などを行っているようです。

しかし、こうした暑さ対策が、かえって睡眠中の冷えやむくみを招き、疲労回復を妨げている実態が明らかになりました。

実際に、約8割の方が睡眠中の体温調節不良や手足の冷えを感じており、その背景として、梅雨の就寝時の服装選びの基準が「肌触り」や「通気性」に偏り、「体温調節」の優先度が低いことが、コンディション悪化の大きな要因になっていると考えられます。

また、梅雨の時期は、睡眠の質の低下を訴える患者が増えると感じる医師は非常に多いこともわかりました。

梅雨の時期に睡眠の質が低下することで、肉体的な疲労感だけでなく、「気分の落ち込み・イライラ」や「集中力の低下」も多く挙げられており、疲れがとれないという悩みが、日中の活動への支障や心身の不調に直結するようです。

さらに、医師の多くが、梅雨の時期の就寝時のエアコン使用による冷えの悪影響を指摘し、空調だけに依存した睡眠環境には警鐘を鳴らす結果となりました。

梅雨特有の寝苦しさを乗り切るためには、理想的な寝室温度を「23度～26度」と冷やしすぎない設定に保ちつつ、冷えを防いで湿気を逃がす機能的な衣類を活用し、自分自身の体温を維持する視点を持つことが求められます。

睡眠負債が蓄積しやすい梅雨の時期こそ、環境と衣服の両面から睡眠環境を総合的にアップデートしていくことが、心身の健康を保つための第一歩となるのではないでしょうか。

マリネス ネムリカパジャマ

ネムリカパジャマは、睡眠に着目したリカバリーウェア※です。

独自の遠赤外線素材「NEMUREC Core(R)︎」を搭載し、素材・裁縫・機能までにこだわった「心地良い睡眠環境をサポートするパジャマ」。

通気性・吸湿性に優れている着心地にこだわった柔かな天然コットン（綿）100％のガーゼ生地が特徴です。肌あたりのストレスに配慮した縫い目とアウトポケット仕様により、くつろぎやすさを考慮しております。

保温性が高い襟・裾の構造により外気が入りにくく、体温が逃げにくいようになっているので、体の冷えにも配慮しています。

快適な睡眠空間をサポートする事に、こだわった一着となっております。

※リカバリーウェアは、心地よいリラックス時間をサポートする機能性ウェアのこと

・素材：天然コットン（綿）ガーゼ100％

・カラー展開：ピンク、ネイビー

・販売価格：23,800円（税込）

購入はこちら :https://mariness.jp/products/p0000070986?srsltid=AfmBOoqYNDh9XZ7C5tDgoAyeK4yD0ePwjZ8UJ8oFO1Jppmlq2gxIzwix

■P2C Studio株式会社

P2C StudioはP2C（Person to Consumer,PtoC）領域において「ヒトを起点としたブランドづくり、モノづくり」を実現するプロフェッショナルカンパニー。ブランド、グッズ、ライセンス、デジタルコンテンツ等の多様なモノづくりと、クリエイターの情報発信力を最大化する統合マーケティングコミュニケーション及びEC・店舗販売等を戦略的に展開。

設立 ：2021年6月

代表者 ：代表取締役社長 妹尾 眞治／代表取締役副社長 大道 友樹

所在地 ：東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー28階

株主 ：UUUM株式会社 （100％出資連結子会社）

事業内容：P2C事業、オリジナルグッズ事業、ライセンス事業、EC運営事業

HP ：https://p2cstudio.com/