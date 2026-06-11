『スペースインベーダー90』が100円！ 最大84%オフ!「『スペースインベーダーの日』セール2026」開催！Steam弾幕フェスも同時開催中!

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、6月16日の「スペースインベーダーの日」を記念して、対象のNintendo Switch(TM)用ソフト（ダウンロード版）やSteam用ソフトが最大84％オフとなる、「『スペースインベーダーの日』セール2026」を実施いたします。

6月16日の「スペースインベーダーの日」は、世界的にブームを巻き起こしたビデオゲーム『スペースインベーダー』の誕生日として、日本記念日協会に正式認定されました。1978年の誕生から今年の6月16日で48周年を迎えます。

今年の記念セールでは、初代『スペースインベーダー』（1978年）をリメイクし、1990年に家庭用ゲーム機向けに発売された『スペースインベーダー90』のNintendo Switch版が84%オフの100円で登場します。また、『スペースインベーダーエクストリーム』『スペースインベーダー ギガマックス4 SE』『アルカノイドvsインベーダー』の3タイトルを楽しむことができる『スペースインベーダー フォーエバー』が80%オフ、『スペースインベーダー』シリーズ9タイトル11バージョンを楽しめる『スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション スペシャルエディション』が60%オフとなります。その他『グルーヴコースター』シリーズなど合計9タイトルがセール対象となります。『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』については、楽曲パックやキャラクターパックなど、一部ダウンロードコンテンツも25%OFFとなります。

この機会に是非ご購入いただき、「スペースインベーダーの日」を楽しみましょう。

また、タイトー作品も参加する弾幕シューティングゲームを対象としたセールイベント、Steam弾幕フェスも同時開催中です。ぜひ、この機会にお買い求めください。

セール特設サイト： https://www.taito.co.jp/sale

【『スペースインベーダーの日』フォロー&リポストキャンペーン】

「スペースインベーダーの日」を記念して、「タイトーゲーム」公式Xアカウントにて『スペースインベーダー』グッズが当たるキャンペーンを実施します。詳しくは公式Xをご確認下さい。

応募方法：

１. 「タイトーゲーム」公式Xアカウント(@TAITO_Apps)を「フォロー」

２. キャンペーン対象ポストを「リポスト」

賞品：

・スペースインベーダー キャップ 1名様

・スペースインベーダー リバーシブル バケットハット 1名様

・スペースインベーダー ショットグラスセット2名様

・スペースインベーダー 手ぬぐい（富士）3名様

・スペースインベーダー 手ぬぐい（家紋）3名様

期間：2026年6月11日（木） ～ 2026年6月22日（月）

【スペースインベーダーの日セール2026】実施期間

Nintendo Switch：

2026年6月22日（月）23時59分 まで

Steam：

2026年6月22日（月）2時00分 まで

【Steam弾幕フェス】実施期間

Steam：2026年6月16日（火）2時00分まで

【スペースインベーダーとは】

「スペースインベーダー」は、タイトーが1978年に企画・開発・販売し、現在まで様々なプラットフォームで楽しまれているビデオゲームフランチャイズです。作品を象徴するキャラクター「インベーダー」は、ポップカルチャーのアイコン的存在としても世界中で親しまれています。タイトーはスペースインベーダーをコーポレートキャラクターと位置づけるとともに、グローバルブランドとのコラボレーションや企業とのタイアップなどを通じ、国内外問わず多角的にライセンス事業を展開しております。今後もタイトーは、全世界におけるスペースインベーダーおよびそのキャラクターに関する著作権および商標権を含む知的財産権の唯一の権利者として、積極的にブランド発信を続けてまいります。

【関連URL】

タイトーWEBサイト ： https://www.taito.co.jp/

タイトーゲーム公式X ： https://twitter.com/TAITO_Apps

スペースインベーダー公式サイト ： https://spaceinvaders.jp/

【商標】

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※「TAITO」、「TAITOロゴ」および「スペースインベーダー」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。