ご好評につきオンラインで開催決定！「ヒューマンエラー対策研修」プログラム説明会

ANAビジネスソリューション株式会社

ANAビジネスソリューション株式会社（本社：東京都大田区／代表取締役社長：植野 素明）は、2026年7月6日（月）にオンライン（Zoomウェビナー）で「研修プログラム説明会」を開催します。

詳細はこちら :https://www.abc.jp/information/entry4272?fm_cp=6a26803dea3c6a0910289f9f&fm_mu=6a27cc81d3702930ae95a652&utm_campaign=6a26803dea3c6a0910289f9f&utm_medium=else&utm_source=PRTIMES

本説明会では、ANA整備部門の現場やスタッフ部門でヒューマンエラーと長年向き合ってきた、経験豊かな講師がプログラムの概要・進め方を具体的にご紹介いたします。



基礎コースだけでなくステップアップコースについてもご案内しますので、研修を一度きりで終わらせるのではなく、継続して意識を高め、組織の安全文化の醸成と定着を図りたい企業・団体様におすすめの内容です。



オンライン開催のため、全国どこからでもご参加いただけます。

説明会終了後にはご希望に応じて個別相談も承りますので、この機会にぜひご参加ください。

オンライン開催の詳細はこちら :https://www.abc.jp/seminar/30?fm_cp=6a26803dea3c6a0910289f9f&fm_mu=6a27ccdc451c843246ee7981&utm_campaign=6a26803dea3c6a0910289f9f&utm_medium=else&utm_source=PRTIMES

このような課題をお持ちでしたら、「研修プログラム説明会」へぜひ、ご参加ください！

・具体的なヒューマンエラー対策の手法がわからず、注意喚起にとどまったり、効率的な対策ができていない

・ヒューマンエラーに起因するミスを減らすだけでなく、組織全体の安全や品質レベルを向上させたい

・経営層や管理者が、現場のエラーを減らすための「仕組み」の作り方を体系的に学びたい

研修プログラム説明会要項[表: https://prtimes.jp/data/corp/128046/table/59_1_2b35b13f16a33d6f223a8df128d42b49.jpg?v=202606110151 ]

＜お申込方法＞

■オンライン開催：https://www.abc.jp/seminar/30

ANAビジネスソリューション株式会社について

Always Best Support !



ANAグループの「ノウハウ」を凝縮した「研修・教育」、ANAグループのOGやOBをはじめ、大手企業での就労経験がある人材をご紹介する「人材派遣・人材紹介」、データ集計・加工や各種業務代行等でANAグループの品質維持・向上を支えてきた「アウトソーシング」を展開しております。

皆様が抱えている課題に対し、私たちだからご提供できる「ノウハウ」と「人財力」でご支援いたします。



本社所在地： 東京都大田区羽田旭町10-8 ANA Blue Base

代表取締役社長： 植野 素明

設立： 1988年12月

事業内容： 教育・研修、人材派遣・人材紹介、アウトソーシング

URL： https://www.abc.jp/