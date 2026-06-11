「atmos」と「adidas Originals」の名作別注シリーズ”ZX 8000 G-SNK”の12作目″Predator″が登場

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos」と「adidas Originals」による名作コラボレーションモデル“ZX 8000 G-SNK”より、シリーズ12作目となる最新作「ZX 8000 atmos G-SNK12 “Predator”」が登場いたします。

【PRPDUCT】

adidas Originals ZX 8000 atmos G-SNK12 "Predator"

No: KJ8784

Price: 19,800円 (税込)

Size: 24.0cm - 29.0cm、30.0cm、31.0cm

発売日：2026年6月20日(土)予定

展開店舗：atmos各店/A.T.A.D./atmosオンラインショップ

■抽選詳細■

2026年6月11日(木)12時00分 - 6月18日(木)8時59分

https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-zx8000-atmos-gsnk12-predator(https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-zx8000-atmos-gsnk12-predator)

今作では、1994年の誕生以来「adidas」を代表するフットボールスパイクとして数々の名選手の足元を支えてき『Predator』シリーズより、2002年の登場以来、多くのフットボールファンを魅了し続けている名作『Predator Mania』がデザインソースとなっております。

アッパーには『Predator Mania』を象徴するブラック、レッド、ホワイトのカラーリングを採用。ブラックを基調にレッドをアクセントとして配し、サイドのスリーストライプスはホワイトで仕上げました。さらに、”G-SNK”を象徴するスネークスキンパターンをヒールに配置するだけでなく、『Predator Mania』の象徴的な折り返しタンを彷彿とさせるフラップカバーも付属。その他にもヒール部、インナーソールのスリーストライプや、シュータン裏のデザインなど細部に至るまで『Predator Mania』の特徴を踏襲した一足となっております。また、コラボレーションを示す”DESIGNED IN TOKYO”のタグもインサイドに配されています。

「adidas」が誇る名作フットボールスパイクと、「atmos」と「adidas Originals」による名作コラボレーション、2つの名作を融合させることで、ストリートへと昇華した一足が完成しました。

キービジュアルのモデルには、「CreativeDrugStore(https://www.instagram.com/creativedrugstore/)」のラッパーであり、大のフットボールファンとしても知られる「in-d(https://www.instagram.com/ind_otg/)」を起用。さらに、「Arich(https://www.instagram.com/arich.zip/)」と「Shimon(https://www.instagram.com/shimon.zip/)」によるヒップホップコレクティブ『ziproom(https://www.instagram.com/ziproom.zig/)』も参加し、それぞれの個性とバックグラウンドを映し出しながら、2000年代初頭の『Predator Mania』の名作広告へオマージュを捧げたビジュアルが完成。

また、今作の発売を記念し、キービジュアルにも出演した「in-d」、「Arich」、「Shimon」によるスペシャルコラボレーション楽曲が実現。フットボールとヒップホップ、そしてストリートカルチャーが交差する本プロジェクトを象徴する楽曲となっています。MVおよび配信情報は近日公開予定。

今作は、2026年6月11日(木)よりatmosオンラインショップにて抽選開始、6月20日(土)よりatmos各店、A.T.A.D.、atmosオンラインショップにて発売いたします。

また、2026年6月11日(木)-21日(日)の期間、アディダスが開催する「adidas FIFA World Cup(TM) Store Harajuku」にておいては、「ZX 8000 atmos G-SNK12 “Predator”」の展示もされ、実物をご覧いただける機会となっております。

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

オリジナルス【アディダス公式】(https://www.adidas.jp/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B9)

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。

1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。

https://www.instagram.com/ind_otg/(https://www.instagram.com/ind_otg/)

クリエイティブクルーCreativeDrugStoreのメンバー。スムースかつメロウなフロウと、自身の内面や日常の情景をリアルに切り取ったリリックを武器に活動するラッパー。プレミアリーグのマンチェスター・シティをこよなく愛するフットボールファンとしても知られる。

https://www.instagram.com/ziproom.zig/(https://www.instagram.com/ziproom.zig/)

神戸を拠点に活動するArichとShimonによるヒップホップコレクティブ。トラックメイクからミックスまでを自ら手掛け、ダンスミュージックや実験音楽など幅広いジャンルから影響を受けた独自のサウンドを展開。なお、2人の出会いは学生時代に所属していたフットボールクラブ同士がライバル関係にあったことがきっかけ。