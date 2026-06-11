新価格で、『日常の利便性』はどう変わる？「CHARGESPOT」の大規模な価格テストマーケティングを九州エリアで開始

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」）は、「CHARGESPOT」のサービス利用料金の最適化と生活者の行動変容を検証するため、2026年6月15日（月）より、九州地域限定で大規模な価格テストマーケティングおよびプロモーションを実施いたします。

本取り組みは、単なる一時的な割引キャンペーンではなく、利用データとユーザーインサイトの分析に基づき構築され、今後の日本全国における価格戦略を左右する戦略的実証実験プロジェクトです。



■ 本プロジェクトの背景：定量データと顧客インサイトに基づく料金体系の再設計

「CHARGESPOT」は、利便性の向上とインフラ拡大に伴い、2024年まで段階的な価格改定を実施してまいりました。しかし、改定後の利用動向を定量的に分析した結果、利用控えや定着率への影響など、一定の課題が生じていることが明らかになりました。そこで2025年に、利用の心理的ハードルを下げる目的でエントリープライスの見直し（一部値下げ）を試行したところ、新規ユーザー数が回復するという明確な成果を確認いたしました。さらにユーザーの利用実態を分析した結果、価格そのものだけでなく、料金体系や利用時間の設計がユーザー行動に大きな影響を与えていることが判明しました。当社は、ユーザーがレンタル時間を過度に気にすることなく、日常生活の導線の中で自然に利用・返却できる体験を提供するためには、最適な「時間設計」と「料金設計」の両立が不可欠であると結論付けました。価格の最適化は、社会インフラとしての「日常の利便性向上」と「生活者の行動範囲拡大」を促す重要なドライバーであるという仮説のもと、今回の実証実験を始動いたします。

なお、テストエリアとなる九州は、日本の人口構成や都市・地方のバランスを一定程度反映した「日本の縮図」ともいわれる地域であり、エリア独立性の高い地理的環境から、テストマーケティングにおいて精度の高いデータ抽出が可能な地域として選定いたしました。

■本件の目的：料金改定がもたらす「行動変容」の測定と検証

本プロジェクトの最大の目的は、『新料金によって、どれだけユーザーが増え、ユーザーの行動範囲や日常の利便性がどう変化するか』という社会的インパクトを可視化することにあります。

検証期間中は、新料金の認知拡大とサービス利用を強力に促進するため、九州エリア限定のテレビCM放映をはじめ、主要駅や交通機関での屋外広告（OOH）の展開など、メディアを統合した大規模なプロモーション施策を集中投下いたします。

また、本実証実験を通じて得られた新規ユーザー数、利用頻度、リテンション率（継続利用率）などのデータを分析し、今後の日本全国またグローバル市場における「CHARGESPOT」の最適な価格戦略・インフラ展開に反映される予定です。

■ 九州プライシングテスト（プロモーション）概要

実施期間： 2026年6月15日（月）10:00より～10月31日（土）23:59

対象地域： 九州全域（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

新料金プラン（新旧比較表）：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33521/table/505_1_bac1ee33a13c85f88b35a6422326978a.jpg?v=202606110151 ]

※テーマパーク等、一部の特別料金適用スポットは対象外となります。

※CHARGESPOT Pass、CHARGESPOT Businessユーザーは従来通りのご利用料金となります。



■ プロモーション実施内容

新料金体系の適用に合わせ、以下のメディアミックスプロモーションを展開し、エリア内での認知と利用行動を最大化させます。

- TVCM：6月15日（月）～7月13日（月）- OOH（屋外広告）の展開・西鉄福岡（天神）駅 大型ビジョンソラリアビジョン：6月15日（月）～8月9日（日）・福岡市地下鉄 車内中吊り広告：6月15日（月）～6月21日（日）・北九州モノレール：6月23日（火）～10月31日（土）※一部放映されない時期がございます・福岡市内バス停留所広告（Cityscape）：6月15日（月）～6月28日（日）・シネマアドバタイジング（映画館CM）：6月19日（金）～8月13日（木）- 広告宣伝車（アドトラック）7月1日（水）～7月14日（火）

■「九州限定価格キャンペーン」も同時開催

新料金プランのスタートを記念して、CHARGESPOT公式キャラクター「Chapopo（チャポポ）」による「九州限定価格キャンペーン」を開催いたします。

期間中、CHARGESPOT公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で合計40名様にチャポポオリジナルグッズをプレゼントいたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33521/table/505_2_12bc340b120126c0791ea24c37bd6224.jpg?v=202606110151 ]

■ 「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」。専用アプリでバッテリースタンドのQRコードをスキャンするだけで、簡単にレンタルが可能です。日本全国47都道府県に約6万台が設置されており、グローバルでは香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアへとエリアを拡大しています。 ※設置台数は2026年3月時点

■「CHARGESPOT」のご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

■株式会社INFORICHについて

【会社概要】

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者：代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創 業：2015年9月

・企業サイト：https://inforich.net/