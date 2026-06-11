【バンビシャス奈良】鈴木達也選手と2026-27シーズン契約のお知らせ

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株式会社バンビシャス奈良

いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。

バンビシャス奈良では、鈴木達也選手との2026-27シーズンの契約が、合意に至りましたのでお知らせいたします。
鈴木選手との契約は、2027-28シーズンまでの2年契約となり、また2027-28シーズンはプレーヤーオプション付きとなります。



鈴木選手は、バンビシャス奈良がbjリーグに参戦していた2015-16シーズン以来、11シーズン振りのクラブ復帰となります。


鈴木達也選手



鈴木達也選手　(C)B.LEAGUE

生年月日
1991年3月30日
出身地
東京都
出身校
拓殖大学
ポジション
PG
身長・体重
169cm・69kg
選手歴
2013-16　　バンビシャス奈良
2016-21　　三遠ネオフェニックス
2021-22　　京都ハンナリーズ
2022-26　　大阪エヴェッサ
2026-　　　 バンビシャス奈良
コメント
バンビシャス奈良の皆さん、お久しぶりです！
11シーズン振りに帰ってきました！
プロキャリアをスタートさせた奈良で、再びプレーするのが楽しみです！
これまでの経験を活かして、チームの勝利に貢献できるよう全力でプレーしますので、応援のほどよろしくお願いします！
皆さんとお会いできるのを楽しみにしています！