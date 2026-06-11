【バンビシャス奈良】鈴木達也選手と2026-27シーズン契約のお知らせ

株式会社バンビシャス奈良

いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。



バンビシャス奈良では、鈴木達也選手との2026-27シーズンの契約が、合意に至りましたのでお知らせいたします。

鈴木選手との契約は、2027-28シーズンまでの2年契約となり、また2027-28シーズンはプレーヤーオプション付きとなります。

鈴木選手は、バンビシャス奈良がbjリーグに参戦していた2015-16シーズン以来、11シーズン振りのクラブ復帰となります。

鈴木達也選手

鈴木達也選手 (C)B.LEAGUE

生年月日

1991年3月30日

出身地

東京都

出身校

拓殖大学

ポジション

PG

身長・体重

169cm・69kg

選手歴

2013-16 バンビシャス奈良

2016-21 三遠ネオフェニックス

2021-22 京都ハンナリーズ

2022-26 大阪エヴェッサ

2026- バンビシャス奈良

コメント

バンビシャス奈良の皆さん、お久しぶりです！

11シーズン振りに帰ってきました！

プロキャリアをスタートさせた奈良で、再びプレーするのが楽しみです！

これまでの経験を活かして、チームの勝利に貢献できるよう全力でプレーしますので、応援のほどよろしくお願いします！

皆さんとお会いできるのを楽しみにしています！