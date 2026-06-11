豪華スター共演の大人気シリーズ第2作！中国ドラマ「七夕の誓い～恋狐妖伝２～」6月18日(木)より日本初放送！CS衛星劇場

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CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「七夕の誓い～恋狐妖伝２～」を、6月18日(木)午後9時より日本初放送します。

人と妖の闘いと愛を描く人気シリーズ3部作の2作目。狐族の当主と彼女に育てられた東方月初のロマンスを描いた1作目「恋狐妖伝～ファースト・ラブ～」の前日譚ともいえる本作は、妖と戦ったのち、互いに惹かれあい、七月七日の再会を約束した王権弘業と東方淮竹の愛と宿命を描きます。「宮廷女官 若曦」から変わらぬ人気を誇るリウ・シーシーと、本作で注目を集めたチャン・ユンロンほか、ディン・ユーシー、モン・ズーイー、ホウ・ミンハオら豪華スター出演の話題作です。ぜひご覧ください！

七夕の誓い～恋狐妖伝２～

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★CS衛星劇場にて、6月18日(木)日本初放送スタート！

毎週(木)午後9:00～／毎週(水)午後2:00～ ※2話連続放送

2025年/中国/全36話

[監督]ドゥー・リン

[脚本]ミアオ・ウェンジン、ディン・ヤー

[原作]トゥオ・シャオシン

[出演]リウ・シーシー、チャン・ユンロン、ウー・シュエンイー、ディン・ユーシー、ホウ・ミンハオ、シェン・ユエ

リウ・シーシー＆チャン・ユンロン主演！ディン・ユーシー、モン・ズーイー、ホウ・ミンハオら、人気実力派キャストが集結したオールスター大型ロマンス・ファンタジー時代劇第2章！

「宮廷女官 若曦(じゃくぎ)」のリウ・シーシーと、端正な容姿と確かな演技力で存在感を放つ「山河之影 錦衣衛と謀りの王朝」のチャン・ユンロンが共演！正体を隠し仮面の下に志を宿すヒーロー・弘業(こうぎょう)と、彼に心を寄せる淮竹。素顔を知らぬまま惹かれ合うロマンチックな序章から一転、物語は一族の没落や裏切りという過酷な宿命へと加速していく。異種族間の恋を描いた第1弾の“子供世代”に対し、本作「七夕の誓い～恋狐妖伝２～」で描かれるのは、人間同士が紡ぐ“親世代”の物語。シリーズ中、最も現実味を帯び、そして最も悲劇的で美しいと称される一生に一度の愛が、今幕を開ける。

【キャスト】

東方淮竹(とうほうわいちく)役：リウ・シーシー(劉詩詩)

王権弘業(おうけんこうぎょう)役：チャン・ユンロン(張雲龍)

王権酔(おうけんすい)役：ウー・シュエンイー(呉宣儀)

張正(ちょうせい)役：ディン・ユーシー(丁禹兮)

百目妖君(ひゃくもくようくん)役：ホウ・ミンハオ(侯明昊)

東方秦蘭(とうほうしんらん)役：シェン・ユエ(沈月)

【あらすじ】

強大な霊血を持つ東方淮竹は、面具団の頭領・王権弘業と共に毒皇を討ち倒し、別れ際に 「七月七日、淮水の竹亭で」 と再会を誓う。二人は心を通わせるが、価値観の違いから決別。そこへ天妖・九惑が現れ淮竹をさらい、弘業は彼女を救うため二十年後の未来へと旅立つ。

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★「七夕の誓い～恋狐妖伝２～」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/LoveinPavilion

★「七夕の誓い～恋狐妖伝２～」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=cfMbQWXoAWI

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