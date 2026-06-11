大人気絵本作家KORIRIの新作絵本が登場♪「にゃんこかぞくおふろのじかん」が2026年6月11日(木)頃から発売！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている「世にも不思議な猫世界」シリーズの作者・KORIRI(こりり)の新作絵本「にゃんこかぞくおふろのじかん」（教育画劇）の発売が決定いたしました！2026年6月11日(木)頃より順次発売開始です。

詳細はこちら！ :https://www.kyouikugageki.co.jp/bookap/detail/2320/

にゃんこ家族は なかよし家族。そろそろおふろの時間です。まだ遊びたりない弟ニャンは、おふろに入りたがりません。でもね！ お姉ニャンが、ライオンがいるっていうんだよ！？ ほんとかニャ? おふろにはいってみたら…。

本作に登場するキャラクターたち

【商品詳細】

■タイトル：にゃんこかぞくおふろのじかん

■定価：1,540円（税込）

■対象年齢：3・4歳～ / 小学校低学年～ /小学校中学年～

■サイズ：26cm×21cm×1cm

■ページ数：24ページ

▼教育画劇サイト

https://www.kyouikugageki.co.jp/bookap/detail/2320/

▼その他ECサイト

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4774623830

楽天： https://books.rakuten.co.jp/rb/18628426/

※全国の書店・ネット書店等で順次発売となります。

※在庫状況は店舗により異なります。

【世にも不思議な猫世界とは】

作家のKORIRI（コリリ）が、もし猫たちが人間のように生活している世界があったらどんな風に暮らしているだろう…と妄想して出来上がった世界です。一度覗くともう抜け出せない！人間みたいな猫の世界をちょいと覗いてみませんか？

【作家・KORIRI（こりり）プロフィール】

イラストレーター。

虹の橋を渡った愛猫ニャン子さんの導きで、現在は2匹の保護猫 春男とみかんとともに暮らす。



猫が人間のように暮らす世界を描いた『世にも不思議な猫世界」シリーズは、LINEスタンプから始まり、様々なグッズやイラスト作品集(辰巳出版)、絵本『ねこのようしょくやさん』『ねこのラーメンやさん』『ねこのすしやさん』『ねこのケーキやさん』（金の星社）、『ねこおうじとうみのいきもの』（マガジンハウス）など幅広く展開している。

ねこのようしょくやさんねこのラーメンやさんねこのすしやさんねこのケーキやさんねこおうじとうみのいきもの

装画を手がけた作品に

『ドラ猫進化論 (沼田朗・著/三賢社) 』

『はけんねこ ～飼い主は、あなたに決めました! ～』

『はけんねこ～NNNと野良猫の矜恃～』

『はけんねこ～あなたの想い繋ぎます～』

『はけんねこ～今宵、野良猫たちにしあわせを～』

(全て 中原一也・著/二見書房)

などがある。

【公式SNS】

・X： @koriri222(https://x.com/koriri222)

・Instagram： @koriri222(https://www.instagram.com/koriri222/)

・世にも不思議な猫世界 公式X：@yonimohushigina(https://x.com/yonimohushigina)

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp

(C)KORIRI