JAFCO、ＲＤサポートと連携を開始

ジャフコ グループ株式会社

ジャフコ グループ株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：三好啓介、以下「JAFCO」）は、株式会社ＲＤサポート（代表取締役CEO：大澤 裕樹、以下、「ＲＤサポート」）とヘルスケア・ライフサイエンス領域における事業承継・技術承継の課題解決に向けて連携を開始したことをお知らせします。

なお、本連携において、JAFCOはバイアウト投資を担う事業投資部が主体となり、事業承継案件の発掘および承継後の経営支援体制の強化に取り組んでまいります。あわせて、ＲＤサポートはヘルスケア・ライフサイエンス領域に特化し、研究開発人材の採用支援やプロ人材活用を通じて、事業承継時に生じやすい技術承継および研究開発体制再構築の課題解決を支援してまいります。

連携の背景と目的

国内の中堅企業数は50万社(※1)あり、後継者不在率は約50％(※2)となっています。特に、食品・健康食品・化粧品・製薬・医療機器をはじめとするヘルスケア・ライフサイエンス関連企業において、創業者・現経営陣の高齢化を背景に事業承継の局面を迎えるケースが増加しています。地方を中心に長年培われてきた独自技術や処方・配合の知見を持つ老舗企業の多くで、承継に際した後任経営者・研究責任者の選定、新体制の構築、そして研究開発機能の維持・移行が複合的な課題となっています。

事業承継では、経営の引き継ぎだけでなく、現場に蓄積された研究開発の知見をどう継承するかが、企業の競争力を左右します。長年の経営の中で培われた処方・配合の意図や開発判断の根拠は、必ずしも文書化されているわけではなく、特定の人材に依存した「見えない資産」として蓄積されているケースが少なくありません。具体的には、以下のような問題が生じやすい状況です。

- 後任経営者が社内にいない- 研究責任者の選定と役割分担が定まっていない- 処方・配合の勘所や品質判断の基準が特定の人材に依存している- 開発テーマの優先順位や投資判断が属人的になっている- 新体制で何を残し、何を変えるべきか整理できていない

こうした課題は、社長が交代するケース（後継社長・研究責任者の確保、技術の引き継ぎ設計）と、社長が継続するケース（新たな技術知見の導入、R&D体制の刷新）のいずれにおいても、共通して生じる人材・機能上の問題です。本連携は、ヘルスケア・ライフサイエンス領域における事業承継場面で生じる課題を解決し、企業の持続的な成長を実現することを目的としています。

※１総務省・経済産業省_令和3年経済センサス-活動調査の全企業数から大企業数・小規模事業者数を減じた事業者数（2021年）

※２帝国データバンク_全国「後継者不在率」動向調査（2025年）

帝国データバンクが有する信用調査報告書ファイル「CCR」などを基に分析可能な約27 万社（全国・全業種）の中小企業を対象

連携の概要

本連携を通じて、JAFCOが資本参加を行う企業に対し、ＲＤサポートが有する人材支援機能と、JAFCO事業投資部の持つ経営支援機能を掛け合わせ、ヘルスケア・ライフサイエンス関連企業の成長を加速させます。

具体的な支援内容

今後の展望

- ＲＤサポート：ヘルスケア・ライフサイエンス領域に特化し、研究開発人材の採用支援やシェアリング型のプロ人材活用に加え、企業の研究開発課題に応じた多様な支援- JAFCO事業投資部：30年近くにわたるバイアウト投資の実績に加え、ベンチャー投資部門と連携した成長支援- 承継後新体制の構築支援後任経営者・研究責任者の選定や役割分担の設計など、新体制の立ち上げに向けた人材・組織面の課題解決を支援します。また、社長が継続する場合においても、更なる成長に向けた経営管理体制の構築、将来の承継を見据えた組織課題の解決を支援します。- 技術・ノウハウの承継支援処方・配合知見や品質判断基準の属人化、開発テーマの停滞といった課題に対し、必要な人材の確保と引き継ぎ設計を通じて、企業固有の「見えない資産」を次世代へつなぎます。- 新体制へのオンボーディング支援社長交代・継続いずれの場合も、承継後の新経営体制が円滑に機能するよう、採用とプロ人材活用を組み合わせた柔軟な体制設計を後押しします。- 承継後の成長に向けた体制再構築研究開発の新規テーマや事業拡大を見据え、中長期で担う中核人材の確保と専門課題への機動的なプロ人材活用を組み合わせることで、次の成長を支える体制の構築を支援します。

ＲＤサポートとJAFCOは、本連携を通じて、事業承継を「守りの引き継ぎ」で終わらせず、経営・人材・技術のすべてにわたる承継課題に対応しながら、地方を含む日本各地の企業が次の成長へ踏み出す転換点を支えていきます。

今後も、ヘルスケア・ライフサイエンス領域における事業承継支援の可能性を広げ、日本の産業基盤を担う企業の持続的な発展に貢献してまいります。

本件に関するお問合せ先

株式会社ＲＤサポート 広報担当：rdpr@rdsupport.co.jp

ジャフコ グループ株式会社 広報担当：pr@jafco.co.jp

＜株式会社ＲＤサポートについて＞

株式会社ＲＤサポートは、ヘルスケア・ライフサイエンス領域に特化した人材紹介・人材派遣・理系プロ人材のシェアリングサービスを展開し、産業の発展を支える人材のキャリア支援に取り組んでいます。分野に精通した専門性とマッチング力を強みに、研究開発型スタートアップをはじめとした多様な企業と専門人材の橋渡し役を担っています。

社名：株式会社ＲＤサポート

代表者：代表取締役 CEO 大澤 裕樹、代表取締役 COO 大島 康治

Web：https://www.rdsupport.co.jp/

本社所在地：東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル3F

設立年月日：1998年12月11日

＜ジャフコ グループ株式会社について＞

JAFCOは、1973年の設立以来、常に時代をリードする起業家とともに歩んできました。国内外における運用ファンドの累計コミットメント額は1兆円を超え、累計上場社数も1,000社以上にのぼります。ベンチャー投資に加えてバイアウト投資も展開しており、革新的な技術・サービスの創造にコミットしています。

社名：ジャフコ グループ株式会社/英文：JAFCO Group Co., Ltd.

取締役社長：三好 啓介

Web：https://www.jafco.co.jp/

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24階

設立年月日：1973年4月5日

株式上場市場：東証プライム市場