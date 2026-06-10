【第３回ロケ弁大賞「金賞」】を受賞！金子半之助の粋で豪快な「江戸前天丼弁当」

オイシーズ株式会社

人気飲食店、つけ麺「つじ田」や「中華そば専門 田中そば店」などをグループで運営する、オイシーズ株式会社(所在地：東京都千代田区 、代表取締役社長：工藤 智）傘下の株式会社 and RICEが運営する「日本橋 天丼 天むす 金子半之助」の人気商品「江戸前天丼弁当」が、第3回ロケ弁大賞・金賞を受賞いたしました。

くるめしでの「江戸前天丼弁当」のご注文はこちら(https://www.kurumesi-bentou.com/kaneko_hannosuke/)

ロケ弁大賞は株式会社くるめしが主催し、映像・テレビ制作、広告撮影、雑誌撮影、イベント制作、舞台・公演などの様々なロケ現場にて、出演者やスタッフが食べるお弁当“ロケ弁”に焦点を当て、特に業界内で影響を与えたお弁当を称える賞です。

「日本橋 天丼 天むす 金子半之助」は、2025年5月より「くるめし」での販売を開始、東京都内のお弁当ランキングで上位に入る等、販売当初から大変多くのお客様のご支持をいただいてまいりました。

そしてこの度、インターネット投票で集まった296種類のお弁当の中から品評会を経て、2026年6月10日（水）の“ロケ弁の日”に第3回 日本ロケ弁大賞の各賞が発表され、「日本橋 天丼 天むす 金子半之助」の人気商品「江戸前天丼弁当」が金賞を受賞いたしました。



私共は今後も品質向上に努め、冷めてもおいしい粋で豪快な天丼弁当をご提供してまいります。

第3回ロケ弁大賞「金賞」受賞「江戸前天丼弁当」

市場から仕入れる新鮮な穴子を、丸々1本使い、海老、いか、茄子等の天ぷらと一緒にごはんの上に盛り付けたボリューム満点の江戸前天丼。

ネタの味を引き立たせる「秘伝のたれ」はもちろん、配合にこだわったごま油の豊かな香りと共に、最後の一口までお楽しみいただけます。

受賞コメント

江戸前天丼弁当

この度は、日本ロケ弁大賞「金賞」に選出いただき、誠に光栄に存じます。

冷めてもおいしい天丼を目指し、天ぷら粉、ごま油、タレにこだわり、お弁当ならではの別添の追いダレ・醍醐味で味の変化も楽しめるように設計しております。

このような素晴らしい機会をいただき、関わっていただいたすべての方々に感謝の気持ちでいっぱいです

今回の受賞を励みに、更なる品質向上に尽力し、皆様の活力になるお弁当を提供し続けて参ります。

（オイシーズ株式会社 国内事業部 中食部門担当部長 越智亮太）



＊金子半之助の天丼弁当のこだわりについて(https://note.kurumesi-bentou.com/kaneko_hannosuke/)

お弁当のご注文を承ります

下記サイトにてお弁当のご注文を承っております。ロケ弁やイベント時のお食事、会議等、金子半之助こだわりのお弁当を是非ご注文ください。

◆くるめし：https://www.kurumesi-bentou.com/kaneko_hannosuke/

くるめし×金子半之助コラボ限定商品「半之助特製くるめし天丼弁当」も絶賛販売中。

◆湯島半之助：https://hannosuke.com/

定番弁当から懐石弁当、オードブルまで、会食や慶事・お祝い事に是非ご利用ください。

◆お弁当デリ：https://obentodeli.jp/2154

「半之助のおにぎり弁当」等、気軽にお楽しみいただける商品をご注文いただけます。

◆ごちクル：https://gochikuru.com/store/6306/

2025年上期出店の人気店として新人賞受賞！イベントやケータリングとして、様々なシーンに合わせてご注文ください。

催事出店、お弁当卸しのご依頼を承ります

「日本橋 天丼 天むす 金子半之助」では、催事出店やお弁当卸しのご依頼を承っております。

ご希望の方は下記お問合せよりご連絡下さい。

HPお問合せ：https://oishes.com/shop-inquiry/

オイシーズ株式会社 国内事業本部 店舗開発部 担当：東條

電話：03-6265-4940

※エリアや日程等の都合により、催事出店のご依頼を承れない場合がございます。

※常設店舗出店に関するお問い合わせも上記までお願いいたします。

■日本橋 天丼 天むす 金子半之助とは

日本橋に構える本店は、常に行列のできる人気店の江戸前天丼専門店「金子半之助」。

この『「金子半之助」の商品をご自宅で』をテーマにテイクアウト専門常設店として「日本橋 天丼 天むす 金子半之助」1号店を2019年11月にオープン。

日本橋本店で愛される「江戸前天丼」を常温でも美味しく召し上がっていただけるお弁当、手土産にも丁度よい「天むす」、天丼とお寿司を掛け合わせた「海老天押し寿司」等、「金子半之助」らしい商品を、ご自宅や旅のお供、オフィスでのランチなどとして是非お買い求めください。

＊6月の催事店舗はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000137.000048178.html)

■オイシーズとは

日本橋 天丼 金子半之助（株式会社バイザ・エフエム）、つじ田（株式会社H.I.T WORLD）、田中商店（株式会社GMS）、など人気飲食店を傘下に抱えるホールディングス会社です。

“日本の「おいしい」食文化を世界に。”をビジョンに掲げ、おいしさに徹底的にこだわり、本物と呼ばれる一品を提供しています。

個性豊かな各ブランドを磨き、日本の誇る「おいしい」を世界中の多くの方々へ届けていきます。

■会社概要

会社名：オイシーズ株式会社

代表者：代表取締役社長 工藤 智

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2 高橋ビルディング5階

設立：2016年10月

事業内容：飲食店の経営、管理、プロデュース等。

店舗数：131店舗（国内101店舗、海外30店舗 ※2026年3月時点）

HP：https://www.oishes.com/

▶︎グループ会社運営店舗情報等

つけ麺 つじ田：https://tsukemen-tsujita.com/

日本橋 天丼 金子半之助：https://kaneko-hannosuke.com/

田中商店/田中そば店：https://tanaka-shoten.net/

ブランドシェアリングサービス：https://oishes.com/business/other/member-stores/