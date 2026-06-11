ドズル社「おらふくん」オリジナルソング『マイゴー！』が2026年6月10日（水）よりカラオケ配信開始

株式会社ドズル

ゲーム実況に特化したクリエイター事務所「WONDER DIVE（ワンダーダイブ、所在地：東京都港区、代表：ドズル）」は、ゲーム実況グループ「ドズル社」メンバー・おらふくんのオリジナルソング『マイゴー！』（以下、本楽曲）が、2026年6月10日（水）より通信カラオケ「JOYSOUND」（株式会社エクシング提供）、2026年6月11日（木）より通信カラオケ「DAM」（株式会社第一興商提供）が導入されている全国のカラオケ施設にてカラオケ配信を開始したことをお知らせします。

また、過去にリリースしたオリジナルソング『レッツ！スピーキング！おらリッシュ！』もミュージックビデオの映像とともに、2026年6月3日より通信カラオケ「JOYSOUND」（株式会社エクシング提供）にて配信を開始しています。

『マイゴー！』について

本楽曲はおらふくんの2026年5月22日の誕生日を記念し、制作されたオリジナルソングです。「迷っても、悩んでも、その先へ進んでいける」というメッセージを込めた楽曲となっています。タイトルの『マイゴー』は、ゲーム実況中に迷子になった際に発した言葉に由来しており、本人ならではの愛嬌や親しみやすさが感じられる言葉になっています。リスナーと共に前を向いて歩んでいきたいというおらふくんの想いを込めた、聴く人の背中をそっと押してくれる応援ソングです。

▼『マイゴー！』MV（2026年5月22日(金)公開）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Rxuwu3LUQ-g ]

カラオケ配信情報

１.「おらふくん」オリジナルソング『マイゴー！』（通常版・本人映像※1）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/219_1_818e71be72e1888809d0a1be5c36a107.jpg?v=202606110151 ]

２.「おらふくん」オリジナルソング『マイゴー！』（通常版）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/219_2_4cd7dacac97ad42f037dc74c998e1493.jpg?v=202606110151 ]

３.「おらふくん」オリジナルソング『レッツ！スピーキング！おらリッシュ！』（本人映像※1）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/219_3_0aa69df029e5db1d4f1bfcccbb7d06e2.jpg?v=202606110151 ]

※1 「おらふくん」の公式YouTubeチャンネルで公開したミュージックビデオと同じ内容となります。

ゲーム実況者 おらふくん について

ゲーム実況グループ「ドズル社」のメンバー。グループ加入前はプロゲーミングチームで活動し、シューティングゲームが得意なメンバー。ドズル社のメインYouTubeチャンネルにて「マインクラフト」のゲーム実況を中心に毎日動画投稿を行っている。

個人のYouTubeチャンネルは登録者数95万人（2026年6月現在）を超え、生放送では幅広いジャンルのゲームをプレイ。柔らかな関西弁が特徴的で、天真爛漫な実況と時折飛び出す天然さで多くのファンを笑顔にしている。

・YouTube｜https://www.youtube.com/@ORAFKUN

・X｜https://x.com/yukiorajp

ドズル社について

リーダーの「ドズル」を中心に活動するゲーム実況グループ。クリエイター事務所「WONDER DIVE」に所属。ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で『マインクラフト』を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は276万人（2026年6月現在）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマで、ゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle

・X｜https://x.com/dozle_official

・公式サイト｜https://www.dozle.jp

「WONDER DIVE」について

WONDER DIVEは、ゲーム実況者に特化したクリエイター事務所です。

"ワクワクに飛び込め" をテーマに、所属クリエイターそれぞれのワクワクを大切にしながら、イベント・グッズ・映像制作など、幅広いエンターテインメント事業をおこないます。

WONDER DIVEに関するお問い合わせにつきましては、下記メールアドレスまでご連絡ください。

お問い合わせ先：info@wonder-dive.jp

運営：株式会社ドズル

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは動画配信プラットフォーム上でのコンテンツ発信及び、自社ブランドを活用したグッズ販売・ライセンスビジネスなどのIP事業を行っているエンターテインメント企業です。

・所在地：東京都港区

・代表者：ドズル

・設立：2016年9月

・事業内容：クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト：https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。