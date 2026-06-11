🍑くだもの王国ふくしま🍑体験イベントを開催します！

福島県農林水産部農産物流通課

令和８年４月からスタートしている「ふくしまデスティネーションキャンペーン」にあわせて、県外からの来県者に「くだもの王国ふくしま」をＰＲするイベントを開催します！

県産の旬のくだもの（さくらんぼ）の試食配布、県産くだものに関するクイズ、ピールオフ広告等の企画を実施します！

実施概要

（１） 日時

令和8年6月20日(土)・21日(日)10:00～16:00

（２） 場所

福島駅新幹線改札内多目的イベントスペース「F_CONNECT（エフコネクト）」

（福島県福島市栄町1-1）

※ご参加には新幹線改札内への入場が必要になります。

（３） 内容

「くだもの王国ふくしま入国審査場」をテーマとして、下記企画を実施します！

・ウェルカムフルーツとして入国記念品の県産くだもの（さくらんぼ）試食配布🍒

・県産くだものの情報が掲載されたパスポート風小冊子の配布（冊子に入国記念スタンプが押せます）

・入国審査クイズ（正解者には桃ジュース🍑をプレゼントします）

・ピールオフ広告（くだものを収穫するイメージで、はがした裏面に県産くだものに関する豆知識や直売所情報を掲載していますのでご自由にお持ち帰りください）

（４）その他

・令和8年6月15日(月)～6月19日(金)は、福島駅新幹線改札内多目的イベントスペース「F_CONNECT（エフコネクト）」をくだもの王国ふくしまＰＲ仕様に装飾します。

・6月20日(土)・21日(日)の2日間は「2026ミスピーチキャンペーンクルー」が参加します。

※イベント内容が変更になる可能性があります。予めご了承ください。

景品・配布物は無くなり次第終了となります。