理想の空間トーンが直感で見つかる「ライフスタイル診断」をオープンハウス・アーキテクトが公開

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・アーキテクト（本社 東京都中野区、代表取締役 長井 光夫、以下「オープンハウス・アーキテクト」）は、多くのお客様がお部屋の仕様を検討中に直面しがちな「選択肢が多すぎることによる決定疲れ」の解消を目的とした、理想の空間トーンが直感で見つかる「ライフスタイル診断」（※1）を一般公開することをお知らせいたします。

「ライフスタイル診断」：https://lifestyle-shindan.openhouse-group.com/(https://lifestyle-shindan.openhouse-group.com/)



画面に表示される理想の「旅行先」や「普段のお買い物」など、5つの質問に対し、選択肢の中から直感的に好きなものを選ぶだけで、ユーザーの潜在的なニーズを自然に引き出し、その診断結果に基づき、オープンハウス・アーキテクトで制作した全102パターンの「インテリアシート」の中から、マッチするデザインをご提案します。

「ライフスタイル診断」を利用することで、言葉にするのが難しい理想の空間イメージを瞬時に具現化し、簡単・短時間でありながら納得感のある新しい家づくり体験を提供いたします。

（※1） 「ライフスタイル診断」は、TOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野口 晴彦、以下「TOPPAN」）が提供する調査・分析サービス「C-lab.（シーラボ／Toppan Creative Laboratory）」を活用し、制作いたしました。TOPPANが蓄積してきたライフスタイル調査データを、設問設計に反映しています。

「家づくりの決定疲れ」を解消

近年、SNS等の普及により家づくりの情報収集が容易になった一方、「選択肢が多すぎて正解がわからない」「打ち合わせで決めることが多すぎて疲弊した」といった 「決定疲れ」に直面するお客様が少なくありません。楽しいはずの家づくりがストレスになってしまうという課題に対し、オープンハウス・アーキテクトは「直感的に選ぶだけで理想が形になる」アプローチで解決を図ります。家づくりの準備期間からインテリアのイメージを具体化することができる「新しい家づくり体験」をより多くの方へお届けするべく、社内で運用を開始した本サイトを一般公開いたします。

「ライフスタイル診断」の特徴

１.建築知識ゼロでもOK！楽しく直感的な診断

「旅行先」や「普段のお買い物」など、選択肢の中から直感的に好きなものを選ぶだけの簡単な設問設計です。建築知識がなくてもゲーム感覚で答えるだけで、潜在的なニーズを自然に引き出します。

２.102パターンのインテリア仕様セットからパーソナライズ提案

診断結果をもとに、オープンハウス・アーキテクトが独自に制作した102パターンの「インテリアシート」から、最適なコーディネートを一瞬で選定。豊富な完成予想図とともに、高い納得感を提供します。

【利用シーン】URLを事前に共有してご自宅でのスキマ時間に診断してきていただくことはもちろん、対面でのお打ち合わせ前の待ち時間に店舗のiPadを手渡し、空き時間にクイックに診断してもらうなど、シーンを選ばずシームレスに活用いただけます。

オープンハウス・アーキテクトは、建築DXを通じて、誰もがワクワクしながら理想の住まいを形にできる未来を目指してまいります。

株式会社オープンハウス・アーキテクトについて

オープンハウスグループの一社として、建設事業を担うオープンハウス・アーキテクトは、業界でも珍しい「木造戸建て」と「マンション建築」の両方を手掛ける総合建築企業です。高品質かつ好価格な住まいづくりを強みに、首都圏から名古屋・関西・福岡まで供給を拡大。これまでに累計約56,000棟の完工実績を誇り、グループ内外から厚い信頼をいただいています。お客様・業界・社会の期待を超えるため、従業員やパートナーの皆様とともに建築の世界に革新を起こすことを目指してまいります。

株式会社オープンハウス・アーキテクト Web サイト URL ：https://oha.openhouse-group.com/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

企業概要

商号 株式会社オープンハウス・アーキテクト

本社所在地 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパーク サウス 15F

代表者 代表取締役 長井 光夫

資本金 1億100万円

事業内容 建設請負並びに設計・施工