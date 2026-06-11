「Bitfan」にて、俳優・沖矢悠のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月11日（木）に沖矢悠のオフィシャルファンクラブ「沖矢悠 OFFICIAL FAN CLUB」（URL： https://okiyayu.bitfan.id/ ）をオープンしました。

沖矢悠（おきや ゆう）は2001年生まれ、フランス・パリ出身の俳優です。

舞台を中心に活躍しており、これまでに「ブラッククローバー the Stage」（ヒース・グライス役）やミュージカル「忍たま乱太郎」シリーズ（第15、16弾：田村三木ヱ門役）舞台「ニッターズハイ！」（黒葉類役）などに参加。2026年8月26日（水）より東京芸術劇場シアターイーストにて上演される劇団ホチキス 第53回本公演「クッキングクラス」への出演も決定しています。

今回オープンしたのは沖矢悠のオフィシャルファンクラブです。

活動の最新情報やスケジュールをまとめて確認できるフリーエリアに加えて、会員限定で閲覧できるブログやギャラリー、ライブ配信のほか、各種チケット先行も予定されているなど、ファンクラブならではの特典を多数ご用意しました。有料会員登録受付は2026年6月15日（月） 21:00からを予定しています。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■サイト名

沖矢悠 OFFICIAL FAN CLUB

■URL

https://okiyayu.bitfan.id/

■有料会員登録開始日

2026年6月15日（月） 21:00～

■月額会費

720円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple / Google決済」をご利用いただけます。

■無料コンテンツ

・NEWS、SCHEDULE、PROFILE

■有料会員専用コンテンツ

・BLOG、GALLERY、MOVIE、LIVE

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

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