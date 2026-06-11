名作RPG「Wizardry」、イラストレーター・末弥 純氏の手がける、45周年記念メインビジュアルが解禁！

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）は、世界中のファンに愛される名作RPG「Wizardry（ウィザードリィ）」生誕45周年を記念し、イラストレーター・末弥 純氏の手がけるメインビジュアルを公開いたしました。

さらに、本イラストの公開に併せ、45周年記念特別アンケートを実施いたします。ファンの皆さまが持つ「Wizardry」の懐かしい思い出や熱いメッセージをぜひお寄せください。

◎45周年の節目を祝う、至高のメインビジュアルが本日解禁！

先日、45周年の幕開けを迎えて開設された「Wizardry」45周年記念特設サイト。

原作者のひとり、ロバート・ウッドヘッド氏によるメッセージ動画の公開に続き、本日6月11日、

イラストレーター・末弥 純氏が手がける、45周年記念メインビジュアルを公開いたしました。

45年の歴史とこれからの未来への広がりを繋ぐ本イラスト。3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne』や、小説『ブレイド＆バスタード』など、シリーズを彩る面々が贅沢に共演した美麗なビジュアルとなっています。

また、本イラストの公開に併せ、特設サイトのメインビジュアルを刷新いたしました。

サイトにお越しいただいた冒険者の皆さまを、氏の圧倒的な世界観でお迎えいたします。

「Wizardry」の過去と未来を繋ぐ、圧巻のイラストをぜひその目でお確かめください。

「Wizardry」45周年特設サイト :https://45th.wizardry.info/

◎あなたの「冒険の記憶」が45周年を彩る。特別アンケート実施！

メインビジュアルの公開に併せ、特設サイト内にて「Wizardry」45周年特別アンケートを実施いたします。

誕生から45年もの間、世界中のプレイヤーの皆さまによって、数々の果敢な冒険が紡がれてきました。かつて《迷宮》の奥深くへと挑んだ懐かしい思い出や、今も心に深く刻まれているエピソードなど、皆さまが持つ「Wizardry」への想いをぜひお聞かせください。

また、最新作『Wizardry Variants Daphne』や『ブレイド＆バスタード』をはじめとする、これからの「Wizardry」の未来へ向けた熱い応援メッセージも大歓迎です。

皆さまからお寄せいただいた貴重な思い出や温かいメッセージは、45周年プロジェクトを盛り上げる大切な軌跡として、今後の展開の参考とさせていただきます。

特別アンケートは、本日より45周年特設サイト内からご回答いただけます。

冒険者の皆さまのご回答を、心よりお待ちしております。

回答期限：2026年8月31日（月）23:59

45周年特別アンケート :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXKKVdbIVGTCd3XPDkkAcGuwVJJv2Wq7FaaQVrpjcEaouW5A/viewform

「Wizardry（ウィザードリィ）」とは

「Wizardry（ウィザードリィ）」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成や迷宮探索、キャラクター成長などの要素は後の様々なRPGに影響を与え、RPGの始祖のひとつと言われています。本作は2026年には生誕45周年という大きな節目を迎えます。発売から半世紀近くが経過した今なお、世界中で根強い人気を誇り、愛され続ける不朽の名作です。当社は2020年に『Wizardry6』『Wizardry7』『Wizardry8』『Wizardry Gold』の著作権、および「Wizardry」の国内外における商標権を取得しており、今後もこの歴史的IPの承継者として、さらなる価値向上と展開を推進してまいります。

株式会社ドリコムについて

株式会社ドリコムは、「with entertainment～人々の期待を超える～」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、さらには出版、アニメ、MD（マーチャンダイジング）など、IPを作り、育てる事業を展開しています。

大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/