AIに置き換えることのできない「人同士の深いつながり」を提供するコミュニティ『コアコネ』リリースのお知らせ

シンクパートナーズ株式会社

シンクパートナーズ株式会社（本社：東京都台東区、以下 当社）は、2026年夏頃より、事業成長に直結する関係性構築を目的としたコミュニティサービス『コアコネ』の提供を開始いたします。本サービスは、「AIに置き換えることのできない人同士の繋がり＝ビジネス機会」を生み出すための“つながり”を設計・提供するコミュニティです。

■ 開設背景

情報収集・分析・アウトプットの多くはAIに代替されつつあります。一方で、事業機会の創出において依然として重要なのは「誰とどのようにつながるか」という関係性の質です。しかし現状、多くのビジネスパーソンが以下の課題に直面しています。

- 大規模なビジネス交流会に参加しても、具体的な展開につながらない- どのような人とつながるべきか分からない- 結果として、試行錯誤を繰り返し、同じような失敗に陥る

コアコネは、こうした課題に対して、「無理なくつながり、本質的に関係性を築く」ことによる、事業機会の創出と加速を目的としています。

■ コミュニティコンセプト「ちゃんと出会う、深く繋がる。」

大規模なビジネス交流会では、多くの出会いと一定の売上機会を得られますが、その多くは営業目的にとどまり、「継続的に関係性を築きたい」と思える出会いは限られてしまいます。また、大規模コミュニティでは、誰が参加しているのかが見えにくく、本来つながるべき人同士が出会えない構造も存在します。

コアコネは、こうした課題に対して、「ちゃんと出会う、深く繋がる。」をコンセプトに設計するコミュニティです。

■ サービス概要

■ コアコネの特徴

１. 深い繋がりの創出

コアコネは、単なる交流にとどまらず、運営が参加者同士の接点を丁寧に設計します。その結果、提携・案件といった具体的な成果が生まれ、事業の成長を促進します。

２. 失敗しにくくなる知見

世の中には成功事例はあふれていますが、失敗のリアルは共有されにくいものです。コアコネでは、アドバイザリーボードメンバーと参加者の実体験に基づく「やらない方がいいこと・意思決定の裏側」を共有することで、無駄な試行錯誤や再現性の低い選択を回避できる知見を提供します。

※アドバイザリーボードは近日中に公開いたします。

３. 参加の納得性と質の担保

コアコネでは、入会前にコミュニティの雰囲気や価値を実際に体験できる「お試し参加」の機会を設けています。具体的には「月例会や超会議」といった月次イベントに参加することで、自身の課題や期待と合うかを確認できます。

また、入会にあたっては運営とのオンライン面談を実施し、参加者同士が安心して関係性を築ける環境を担保しています。これにより、納得感を持って参加を判断できるとともに、質の高いコミュニティ環境を提供します。

■ コアコネへの申し込みについて

コアコネの正式リリースは2026年夏頃を予定しております。正式リリースに先駆け、本日よりスーパーアーリープランのウェイティングリスト登録を開始いたします。コアコネにご興味をお持ちの方は、ぜひウェイティングリストへの登録をお願いいたします。

▶ ウェイティングリストへの登録はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOZk-JcOW7ZKH7SNyuTJpMSbgPp9EGdlPEMVkcYjxsuvx4yg/viewform)

■ プレイベントのご案内

コアコネリリースにあたり、コアコネの雰囲気を体験いただけるプレイベントを開催いたします。コアコネにご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご参加ください。

● 第1回 月例会

日時：6/16（火）19:00-21:30

会場：FabCafe Tokyo（渋谷道玄坂）

費用：無料

申込：https://20260616-community-event.peatix.com/

● 第2回 月例会

日時：7/8（水）19:00-21:30

会場：FabCafe Tokyo（渋谷道玄坂）

費用：無料

人数：30名程度

申込：https://20260708-community-event.peatix.com/

※サービス正式リリース後もコアコネ会員は無料でイベントにご参加いただけます。

■ コアコネのリリースについて

コアコネは、2026年夏より本申込の受付を開始予定です。これに先立ち、本日より超早期申込のウェイティング登録を開始いたします。早期申込では、コアメンバーとしてコミュニティの立ち上げフェーズからご参加いただけるほか、特別条件でのご案内を予定しています。

■ 代表者経歴

超早期申込は少数での募集となるため、定員に達し次第、順次ご案内を終了いたします。

渡 雄太 Yuta Watari

東北大学経済学部卒業。双日株式会社を経て、2014年から一貫してB2Bスタートアップの事業開発に携わる。株式会社ユニラボ（現・PRONI）取締役、株式会社キャスター執行役員などを歴任。2023年以降は自身が立ち上げた株式会社wibにて、スタートアップ・中小企業を対象としたアドバイザリー、投資活動、ハンズオン支援などを手掛ける。経済産業大臣登録 中小企業診断士 としても活動。

X（旧Twitter）：https://x.com/watari922

■ 会社概要

会社名：シンクパートナーズ株式会社

設立：2018年10月26日

代表取締役：渡 雄太

所在地：〒111-0056 東京都台東区台東4-22-4 エスパルハイム602

事業内容：スゴすぎる事業づくり、ITサービス企画、スタートアップ投資、経営コンサルティング

会社HP：

https://sugosugi.jp/

https://sikumika.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

シンクパートナーズ株式会社 コアコネ運営事務局

担当：岡本・林

Email：info@think-partners.jp