強力マスカラもこすらずシャワーで落ちる！※1 瞬速オフ※1 『マスカラリムーバー』が新登場！

株式会社ディー・アップ

株式会社ディー・アップ（本社：東京都港区 代表取締役：塩野 弘明）は、ディーアップマスカラ&アイライナーシリーズから、『プレミアムマスカラリムーバー』を、2026年6月25日よりPLAZAにて先行発売、10月1日より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、公式オンラインストア（ https://store.d-up.co.jp/ ）にて発売いたします。

ウォータープルーフマスカラでしっかりカールさせたまつげや、束感まつげは落としにくい＿＿。

『プレミアムマスカラリムーバー』は、マスカラをすばやく浮かせて溶かす独自処方で、強力マスカラも"シャワーで流すだけ"で落とせるリムーバーです。目元をゴシゴシこすることなく、するんと簡単に落とせるので、毎日の面倒なクレンジングのストレスを解消します。塗って20秒※2 置いて流すだけのシンプルステップで、疲れた夜でも目元にやさしい使い心地で手間なくマスカラのオフが可能です。

毎日のマスカラオフをもっとラクに。頑固なマスカラも摩擦レスで落とせる快適さをご体感ください。

製品特徴

■20秒※2 待って流すだけで簡単オフ

落としにくいウォータープルーフマスカラもみるみる溶かし、塗って流すだけの簡単ステップでスッキリ落とします。

こすらず落とせるので、目元にやさしい使い心地です。

■液たっぷり360°コーム

ひと塗りでまつげ全体に液が行き渡る深溝タイプ。

360°どの面でも使える設計で、向きを気にせずにスムーズに塗ることができます。

先端が細く設計されており、目頭や下まつげなど細かい部分も塗りやすい形状です。

※1：マスカラの種類や使用状況により、落ち方や所要時間には個人差があります。

※2：ディーアップハイパーリフトマスカラを使用した場合。当社調べ。

使用環境・水圧・マスカラの種類により効果には個人差があります。

製品概要

強力マスカラもこすらずシャワーで落ちる！※1

瞬速オフ※1 『マスカラリムーバー』

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