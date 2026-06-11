リアルタイムカードアクションゲーム『EXE ARENA』事前登録キャンペーン開始のお知らせ

BOUNTYKINDS SOLUTIONS INC.

Bountykinds Solutions Inc.（以下、当社）は、2026年にiOS・Android向けにリリース予定のリアルタイムカードアクションゲーム『EXE ARENA』について、6月11日より事前登録キャンペーンを開始したことをお知らせいたします。

本キャンペーンでは、事前登録者数の達成状況に応じて、ゲーム内通貨「ARK」や「プラチナ以上確定チケット」などの特典を、サービス開始後に全プレイヤーへ配布いたします。

多くの皆さまの事前登録をお待ちしております。

■事前登録について

事前登録開始案内

『EXE ARENA』の事前登録は、X（旧Twitter）、LINE、メールアドレス、App Store、Google Playなど、複数のチャネルからご登録いただけます。

登録者数が各マイルストーンを突破した時点で、全プレイヤーに特典が配布されます。達成済みの特典は、サービス開始後にゲーム内で受け取ることができます。



事前登録URL：https://exearena.com/

■4つの登録チャンネル

事前登録チャンネル

X（旧Twitter）：公式アカウント @EXE_ARENA_JP(https://x.com/EXE_ARENA_JP) をフォロー

LINE：公式LINEアカウント(https://line.me/R/ti/p/@178gkwek)を友だち追加

メールアドレス：公式サイト(https://exearena.com/)の登録フォームよりメールアドレスを入力

アプリストア：App Store または Google Play より事前予約（近日公開予定）

■マイルストーン達成特典

事前登録報酬一覧

10,000人達成：ARK ×150（ガチャ1回分相当）

20,000人達成：ARK ×300（ガチャ2回分相当）

30,000人達成：ARK ×450（ガチャ3回分相当）

50,000人達成：プラチナ以上確定チケット ×1

100,000人達成：ARK ×1,050（ガチャ7回分相当）

■ARK（アーク）についてゲーム内通貨『ARK（アーク）』

ARKは、『EXE ARENA』のゲーム内通貨です。カードパックガチャや各種アイテムの交換などに使用できます。事前登録特典として受け取ったARKは、サービス開始後すぐにカードパックの開封などにご利用いただけます。

※プラチナ以上確定チケットは、使用するとプラチナレアリティ以上のカードを確定で獲得できるチケットです。

■注意事項

・登録者数はX / LINE / メールアドレス / ストア事前予約の合算値です。

・特典はサービス開始後、お一人様1回のみ受け取り可能です。

・特典の内容および配布時期は、予告なく変更となる場合がございます。

・本キャンペーンは、サービスの正式リリースを保証するものではありません。

・配信予定日は、開発状況により変更となる場合がございます。

■ゲーム概要

キービジュアル

タイトル：EXE ARENA

ジャンル：戦略的カードバトル × リアルタイムアクション

対応プラットフォーム：iOS、Android

リリース予定：2026年

料金：基本無料（アプリ内課金あり）

プロデューサー：松林 祐太

キービジュアル/ステージ監修：中谷 幸夫

公式ページ：https://exearena.com/

公式X：https://x.com/EXE_ARENA_JP

■会社概要

会社名: Bountykinds Solutions Inc.

設立年：2022年

HP: https://bountykinds.io/

代表者：Manilyn De Chavez

事業内容：BCG『Bountykinds』の運用、ブロックチェーン開発