リアルタイムカードアクションゲーム『EXE ARENA』事前登録キャンペーン開始のお知らせ
Bountykinds Solutions Inc.（以下、当社）は、2026年にiOS・Android向けにリリース予定のリアルタイムカードアクションゲーム『EXE ARENA』について、6月11日より事前登録キャンペーンを開始したことをお知らせいたします。
本キャンペーンでは、事前登録者数の達成状況に応じて、ゲーム内通貨「ARK」や「プラチナ以上確定チケット」などの特典を、サービス開始後に全プレイヤーへ配布いたします。
多くの皆さまの事前登録をお待ちしております。
■事前登録について
事前登録開始案内
『EXE ARENA』の事前登録は、X（旧Twitter）、LINE、メールアドレス、App Store、Google Playなど、複数のチャネルからご登録いただけます。
登録者数が各マイルストーンを突破した時点で、全プレイヤーに特典が配布されます。達成済みの特典は、サービス開始後にゲーム内で受け取ることができます。
事前登録URL：https://exearena.com/
■4つの登録チャンネル
事前登録チャンネル
X（旧Twitter）：公式アカウント @EXE_ARENA_JP(https://x.com/EXE_ARENA_JP) をフォロー
LINE：公式LINEアカウント(https://line.me/R/ti/p/@178gkwek)を友だち追加
メールアドレス：公式サイト(https://exearena.com/)の登録フォームよりメールアドレスを入力
アプリストア：App Store または Google Play より事前予約（近日公開予定）
■マイルストーン達成特典
事前登録報酬一覧
10,000人達成：ARK ×150（ガチャ1回分相当）
20,000人達成：ARK ×300（ガチャ2回分相当）
30,000人達成：ARK ×450（ガチャ3回分相当）
50,000人達成：プラチナ以上確定チケット ×1
100,000人達成：ARK ×1,050（ガチャ7回分相当）
■ARK（アーク）について
ゲーム内通貨『ARK（アーク）』
ARKは、『EXE ARENA』のゲーム内通貨です。カードパックガチャや各種アイテムの交換などに使用できます。事前登録特典として受け取ったARKは、サービス開始後すぐにカードパックの開封などにご利用いただけます。
※プラチナ以上確定チケットは、使用するとプラチナレアリティ以上のカードを確定で獲得できるチケットです。
■注意事項
・登録者数はX / LINE / メールアドレス / ストア事前予約の合算値です。
・特典はサービス開始後、お一人様1回のみ受け取り可能です。
・特典の内容および配布時期は、予告なく変更となる場合がございます。
・本キャンペーンは、サービスの正式リリースを保証するものではありません。
・配信予定日は、開発状況により変更となる場合がございます。
■ゲーム概要
キービジュアル
タイトル：EXE ARENA
ジャンル：戦略的カードバトル × リアルタイムアクション
対応プラットフォーム：iOS、Android
リリース予定：2026年
料金：基本無料（アプリ内課金あり）
プロデューサー：松林 祐太
キービジュアル/ステージ監修：中谷 幸夫
公式ページ：https://exearena.com/
公式X：https://x.com/EXE_ARENA_JP
■会社概要
会社名: Bountykinds Solutions Inc.
設立年：2022年
HP: https://bountykinds.io/
代表者：Manilyn De Chavez
事業内容：BCG『Bountykinds』の運用、ブロックチェーン開発