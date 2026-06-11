罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』6/11（木）より新イベント「暗晦の軌道」が開催！！新コンビクト「クレメンタイン」「フォレンシカ」がゲーム内に登場！

ZIYI GROUP HK LIMITED

AISNO Gamesがパブリッシングを行うダウンロード無料のスマホゲーム、罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』において、6月11日（木）メンテナンス後より新イベント「暗晦の軌道」を開放いたします。

期間中に登場する、新コンビクトや豪華のイベント報酬にぜひご注目ください！

▼新イベント「暗晦の軌道」PV

https://youtu.be/i_RlUwOMFbk?si=cVaAmIapoP3FwxJ1

■ 新コンビクト「クレメンタイン」「フォレンシカ」が登場！

コンビクト：クレメンタイン

https://youtu.be/78Ro_B340WU?si=NTMTjiGDemywlA5t

声優：杉山里穂

コード：MBCC-S-172

特化：レチクル

ニューシティで人気のベストセラー作家であり、ミステリ小説を得意としている。

彼女の作品は現実に基づくものが多いことで広く注目を集めており、作中の犯行描写はニューシティで未解決の複数の殺人事件現場と高度に一致していることから、これらの事件との直接的な関与が疑われている。

コンビクト：フォレンシカ

https://youtu.be/fZl32l1ZHXE?si=ElYhneKxaosHakNt

声優：風間万裕子

コード：MBCC-S-510

特化：カタリシス

かつてニューシティの司法鑑定体系における中核的技術者であったが、職業倫理に著しく反する重大な違反により資格を剥奪された。

その後はシンジケートに潜伏し、匿名で個人向けの鑑定およびコンサルティング業務を請け負っている。偏屈な性格で、特定の案件に対して長期間にわたり異常な関心を示している。

■ 新イベント「暗晦の軌道」実装

■ イベント期間：6月11日メンテナンス後-7月10日 04:59

■ 開放条件：メインストーリーRe1-9「彼岸での再会」クリア

■ イベント説明：イベント期間中、イベントメインストーリー＆ステージのクリア、EX挑戦ステージ「匿名依頼」、BOSS挑戦ステージ「真夜中の審判」をクリア、「事件手帳」任務の完了、メインステージのクリアなどで「特急乗車券」を集め、新登場のA級コンビクト「フォレンシカ」、限定アイコン枠「ミステリの時間」、称号「ノンフィクション名探偵」、勲章「未解決事件特急」、レコード「暗晦の軌道」、意識コア、逮捕令、イレギュラーキューブを含む豪華報酬を獲得しよう！

■ 「取り調べ」対象追加

■ 更新内容：6月11日メンテナンス後、取り調べの対象に「クレメンタイン」と「フォレンシカ」が追加されます。コンビクト獲得後、【管理局】-【取り調べ】の順にタップして、取り調べを行うことができます。

※ 【クレメンタイン】の取り調べ開放時間：6月14日 05:00以降、かつ「暗晦の軌道」イベントストーリーをクリア

※ 【フォレンシカ】の取り調べ開放時間：6月13日 05:00以降、かつ「暗晦の軌道」イベントストーリーをクリア

■ 「容疑者の追跡」新ステージ開放

■ イベント期間：6月11日 メンテナンス後-7月10日 13:59

■ イベント詳細：イベント期間中、S級コンビクト【クレメンタイン】、A級コンビクト【フォレンシカ】の「容疑者の追跡」ステージが開放されます。挑戦をクリアすると、イレギュラーキューブを獲得できます。

■ イベント逮捕「つきまとう罪影」開催、指定コンビクトが期間限定確率アップ！

■ 逮捕期間：6月11日メンテナンス後-7月10日13:59

■ 逮捕詳細：期間中、イベントで新登場するS級コンビクト「クレメンタイン」、A級コンビクト「フォレンシカ」を獲得できます。また、S級コンビクト「クレメンタイン」、A級コンビクト「フォレンシカ」「マチルダ」「ゼファー」の獲得確率がUPします！

■ 指定逮捕「運命の軌跡」開催、指定コンビクトが期間限定確率アップ！

■ イベント期間：6月18日 05:00-7月10日 13:59

■ イベント詳細：イベント期間中、S級コンビクト「L.L.」「ゾーヤ」、A級コンビクト「リサロ」「クリスティナ」の逮捕確率が期間限定でUPします。逮捕10回以内に必ずA級、またはS級のコンビクトを1名獲得できます。該当コンビクトは通常逮捕「罪悪都市」で引き続き入手可能です。

■ 限定イベント「裁きの墜落-極限挑戦」

■ イベント期間：6月18日 14:00-7月10日 13:59

■ イベント詳細：

1.高難易度BOSS挑戦イベントが開催されます。ボスに挑戦し、ダメージを与え、指定報酬ポイントに達すると、コンビクト【クレメンタイン】【フォレンシカ】の「閃光マーク」、ディスコインを含む報酬を獲得できます。

2.「閃光マーク」取得後、対応するコンビクトアイコンの閃光効果を開放できます（対応するコンビクト衣装のアイコンを含みます）。【設定-戦闘】で、効果のオン/オフを変更可能です。

■ 新コンビクト衣装限定販売

■ 販売期間：6月11日メンテナンス後-7月10日 13:59

■ 販売説明：期間中星3衣装【ラングリー・鋭刃新光】、星2衣装【L.L.・深淵の幻影】【パール夫人・盛世錦瑟】が期間限定で販売されます。

■ 「監察密令」第32期「春野で光拾う」開始

■ 第32期開放時間：6月22日 08:00-8月3日 04:59

■ 報酬説明：監察密令の各期間にはそれぞれのテーマがあり、今期では「春野で光拾う」が開放されます。「高級監察密令」または「深度監察密令」を購入し、監察密令レベル20に到達すると、星3限定衣装「ヒルダ・春からの便り」を含む超豪華報酬を獲得できます。限定衣装は現時点では今期間中のみ獲得できます。

■ 衣装限定復刻

■ 復刻期間：6月11日メンテナンス後-7月10日 13:59

■ 販売説明：期間中、星3衣装【ゾーヤ・この上ない交渉】【玉骨・瑶台にて占う】、星2衣装【クリスティナ・快速列車旅】【アザミ・花便りの夢】【ギャラン・屋上の制裁】【カワカワ・ラビットホールへようこそ】が期間限定で復刻販売されます。

■ イラストショップ「メモリアル交換」追加

■ イベント期間：

メモリアル交換-通常：6月13日 17:00-7月10日 13:59

メモリアル交換-交替：06月11日 メンテナンス後-6月25日 13:59

■ イベント詳細：期間中、調達部門-メモリアル交換ショップでイラストが追加されます。メモリアル交換-通常ではイベント「暗晦の軌道」関連のイラスト、メモリアル交換-交替ではメインストーリー「踏火焚街」関連のイラストが追加されます。

『無期迷途』とは？

『無期迷途』とは罪悪都市で展開される物語を題材にしたプリズン戦略RPGスマホゲームです。ゲーム内ではキャラクター育成、取り調べ、高戦略性バトルシステムを含む要素をお楽しみいただけます。プレイヤーは「ミノス危機管理局の局長」として、魅力的な特殊能力の使い手「コンビクト」たちを連れ、悪の勢力が蔓延る狂瞳病に乱された世界で、様々な事件の真相を暴いていきます。ディスシティで暴れている危険なコンビクトを逮捕し、様々な事件を調査・鎮圧していくことで、プレイヤーはこの世界の真実に触れることになるのです。

▼ダウンロードURL（iOS/Android共通）

https://bit.ly/3VTvc57(https://bit.ly/3VTvc57)

▼『無期迷途』公式サイト

https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home(https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home)

▼『無期迷途』公式X

https://x.com/PathtoNowhereJP(https://x.com/PathtoNowhereJP)

製品概要

タイトル ：無期迷途

公式サイト ：https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home (https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home)

公式X ：https://x.com/PathtoNowhereJP (https://x.com/PathtoNowhereJP)

ジャンル ：罪悪都市プリズン戦略RPG

プラットフォーム ：App Store／Google Playストア

配信 ：AISNO Games

権利表記 ：(C) AISNO Games