足と爪のかかりつけサロン「リゼラアンドコー 熊本合志店」がNEW OPEN

株式会社Dstyleホールディングス

株式会社ディビュース（本社：東京都渋谷区、代表取締役COO：河口記久）は、フットケア事業として全国にフランチャイズ事業を展開する「リゼラアンドコー」の新店舗「リゼラアンドコー 熊本合志店」を、2026年6月10日（水）にオープンいたします。



本サロンは、足と爪のトラブルに専門的に向き合い、“足元からの美と健康”を支えるフットケア専門サロンです。

■リゼラアンドコーとは

「足と爪のかかりつけサロン」として、足に関するあらゆる悩みに寄り添い、健やかで美しい状態へ導くフットケアブランドです。

タコ・魚の目・巻き爪・角質などの足トラブルに対し、単なる一時的なケアではなく、原因にアプローチする“フットキュア”という考え方を軸に、根本改善を目指しています。

また、足元だけでなく、姿勢や歩き方といった身体全体のバランスにも着目し、日常生活の質の向上をサポートします。

■リゼラアンドコー 熊本合志店について

近年、健康寿命への関心が高まる中、足元のトラブルは日常生活の質（QOL）にも大きく影響するといわれています。リゼラアンドコーでは、専門的な知識と技術をもとに、一人ひとりのお悩みに寄り添ったフットケアサービスを提供しています。

「足と爪のかかりつけサロン」として、足元から健康で快適な毎日をサポートし、地域の皆さまに愛される店舗を目指してまいります。

■店舗概要

店舗名：リゼラアンドコー 熊本合志店

オープン日：2026年6月10日（水）

住所：熊本県合志市御代志1506-1

電話番号：070-2311-4418

定休日：不定休

営業時間：9:00～18:00

■株式会社ディビュースについて

「足と爪のかかりつけサロン」として、足に関するあらゆる悩みに寄り添い、健やかで美しい状態へ導くフットケア事業を全国に展開しています。

・会社名：株式会社ディビュース

・代表取締役COO：河口記久

・本社：東京都渋谷区神宮前4-7-1

・TEL:03-4361-8782

公式HP：https://www.lizera.co.jp/

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

・株式会社D-LOGI LINKS