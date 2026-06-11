愛知の電子カルテ・調剤システム販売の株式会社ライラを承継

株式会社マイクロニティ

AI駆動型ソフトウェア事業承継プラットフォームを展開する株式会社マイクロニティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎、以下「マイクロニティ」）は、株式会社ウイング・ティ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：榊󠄀原 健洋）より、株式会社ライラ（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：佐々木 諭、以下「ライラ」）の全株式を譲受しました。これにより、ライラが約28年にわたり医療・調剤現場で培ってきた、強固な顧客基盤・現場知見と、マイクロニティの経営リソース・AI技術を融合します。本件は、株式会社ビーラインに続き医療領域で2社目のM&Aで、医療DXにおけるシナジー創出と既存サービスの利便性向上を一層推進していきます。

◼︎目的と背景

ライラは1998年の創業以来、愛知県を中心に、地域のクリニックや保険調剤薬局向けに医療情報システムの導入から保守までを一貫して手掛け、地域医療の現場から確固たる信頼を築いてきました。

今回の株式取得は、ライラが培ってきた現場に根差したサポート体制と顧客基盤を維持・発展させつつ、マイクロニティのIT・AI技術と掛け合わせることで、医療DX領域におけるシナジーを最大化することを目的に実施しました。今後、両社の知見を結集し、複雑化する医療・調剤現場の課題に応えるDX支援体制を構築していきます。また、2026年5月にグループ参画した株式会社ビーラインとライラの2社を医療領域における中核として、シナジー創出と既存サービスの利便性向上に取り組みます。

〈参考〉

プレスリリース（2026年5月11日公開）

マイクロニティ、眼科医療領域に特化したシステム開発を手掛ける株式会社ビーラインを事業承継

https://micronity.com/press/20260511

◼︎株式会社ライラについて

1998年創業、愛知県刈谷市を拠点に、診療所・病院、保険調剤薬局向けの医療情報システムの販売・保守を手掛ける医療ITソリューションプロバイダーです。電子カルテ、レセプトコンピュータ、電子薬歴管理システムなどについて、クラウド版・オンプレミス版の双方を取り扱い、システム選定から院内ネットワーク構築、導入後の保守までをワンストップで提供しています。地域医療を支えるパートナーとして、長年にわたり医療機関・調剤薬局の現場を支え続けています。

コーポレートサイト：https://laila.co.jp/

◼︎株式会社マイクロニティについて

AI駆動型ソフトウェア事業承継プラットフォーム「Micronity（マイクロニティ）」を運営しています。長年にわたり培われてきた技術や顧客からの信頼を次世代へと引き継ぎ、グループ企業間の共創によって、単独では実現が難しい持続的な再成長を実現するソフトウェア企業群です。

AIの進化により、あらゆるソフトウェアが高度化・知能化していく時代において、よりニッチで専門性の高いソフトウェアの価値は一層高まっています。私たちは、多様なソフトウェア事業の承継と自社開発ソフトウェアを通じて、企業のAI実装を推進し、幅広い産業の成長と発展に貢献していきます。

ビジョン：世界を解き放つ

ミッション：ソフトウェアを継ぐ。繋ぐ。紡ぐ。

〈会社概要〉

会社名：株式会社マイクロニティ

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役 山崎 祐一郎

設立：2025年4月8日

資本金：22億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://micronity.com

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

◼︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社マイクロニティ

社長室 広報

pr@micronity.com