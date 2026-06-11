A-Nexus、DiscoverFeedと戦略的業務提携を締結

A-Nexus Incorporated

A-Nexus Incorporated（本社：米国、代表：Nariaki Terada、以下「A-Nexus」）は、DiscoverFeed株式会社（以下「DiscoverFeed」）と戦略的業務提携を締結いたしました。

本提携を通じて、両社はAI・音楽・ファンダム・データ活用を融合した次世代エンターテインメント経済圏「DAG Project」を共同で推進してまいります。

A-Nexusが保有するアーティストネットワーク、エンターテインメントIP、グローバルネットワークと、DiscoverFeedが保有するDJネットワーク、AI技術、データマネジメント技術、分散型データ基盤を組み合わせ、アーティスト・ファン・クリエイターが共に価値を生み出す新たなエンターテインメントモデルの構築を目指します。

■ 提携の背景

近年、音楽・映像・SNSコンテンツの消費形態は大きく変化し、ファンは単なる視聴者ではなく、コンテンツの制作・拡散に参加する存在へと進化しています。

一方で、アーティストやアイドルが生み出してきた写真・映像・ライブコンテンツの多くは、卒業や活動終了とともに市場から姿を消し、その価値を十分に活かしきれていないという課題があります。

A-Nexusはこれまで、国内外のアーティストプロデュース、音楽制作、ライブ・イベント企画を通じて、エンターテインメントIPの価値最大化に取り組んでまいりました。本提携では、過去コンテンツの再活用、新たな音楽制作モデルの確立、ファンダム経済圏の構築を通じて、アーティストが継続的に価値を生み出せる仕組みづくりを進めてまいります。

■ 提携で推進する3つの取り組み

１. AI共同制作型音楽プラットフォーム「DAIM」の共同推進

第一弾として、AI共同制作型音楽プラットフォーム「DAIM」を活用したグローバル音楽プロジェクトを展開します。DiscoverFeedの世界的DJ・プロデューサーネットワークを活かし、アイドルIP・アーティスト・クリエイター・ファンを結ぶ新たな音楽制作モデルを構築します。

プロジェクト第一弾として、「Quadlips × Thomas Gold × DAIMAb0」 によるグローバル楽曲制作を始動します。今後は国内外アーティストへの展開、AIを活用した多言語化、共同制作型コンテンツ開発などを進めてまいります。

２. アーティストアーカイブ事業の推進

DiscoverFeedが提供するファンダムプラットフォーム「MYアルバム」を活用し、アーティストやアイドルが過去に生み出した写真・動画・ライブ映像・SNSコンテンツの再活用を推進します。アーカイブ化・限定公開・コレクション化・サブスクリプション化・ファン参加型編集などを通じて新たな収益機会を創出するとともに、アイドル活動を卒業した元アイドルや元アーティストのコンテンツ活用によるセカンドキャリア支援にも取り組みます。

３. グローバルファンダム市場の共同開拓

A-Nexusのアジアを中心としたエンターテインメントネットワークと、DiscoverFeedのデータプラットフォームを組み合わせ、日本国内にとどまらず東南アジアを含むグローバル市場でファンダム事業を展開します。アーティストとファンが共に価値を生み出し、その成果を分かち合えるエコシステムの構築を目指します。

■ 今後の展開（予定）

2026年6月 DAG Project始動／「MYアルバム」ベータ版公開

2026年7月 世界トップDJとの共同プロジェクト開始／AI共同制作コンテンツ展開

2026年8月 「Quadlips × Thomas Gold」楽曲リリース／ファン参加型音楽制作プロジェクト開始

■ アーティスト情報：Quadlips

AKB48グループの歴史において初となるグローバル展開を目的としたユニットです。

2011年のJKT48誕生を皮切りに、現在ではアジア全域の主要都市へとその活動領域を広げているAKB48海外姉妹グループ。

ガールズグループが世界規模で台頭する潮流の中、JKT48のFeni、BNK48のFame、MNL48のCole、そしてKLP48のMashiroという、海外活動に意欲的な精鋭メンバー4名が集結。フィリピン・マニラを拠点とし、アジア全域を網羅する初のアライアンスユニットとして始動いたしました。

公式YouTube https://www.youtube.com/@QUADLIPS

公式TikTok https://www.tiktok.com/@quadlips

公式Instagram https://www.instagram.com/

公式Facebook https://www.facebook.com/QUADLIPS/

■アーティストプロデューサー情報 : Thomas Gold

ドイツ・ベルリン出身のDJ/プロデューサー。EDMシーンの黎明期から活躍。

AXTONE、ARMADA、DHARMA、DIM MAK、HEXAGON、CONFESSION、PROTOCOL、REVEALED、SPINNIN’、SIZE、TOOLROOMといったレーベルから数々のヒット曲をリリース。ADELE、LADY GAGA、DAVID GUETTA、FATBOY SLIMといったアーティストのリミックスも手掛けています。

彼の圧倒的なパフォーマンスは、Ultra Music Festival、Coachella、EDC Las Vegas、Mysteryland、Tomorrowlandといった主要フェスへの出演に加え、Ushuaïa IbizaやPacha、Zouk Singapore、Marquee Las Vegasといった世界各地の有名クラブステージ、そしてアジア各地へのツアーにも大きく貢献し、世界中のダンスミュージックコミュニティから高い評価と人気を得ています。

■ A-Nexusについて

A-Nexusは、音楽・ライブ・イベント・アーティストプロデュース事業を展開し、国内外のアーティスト・クリエイターとのネットワークを活かした新たなエンターテインメント価値の創出に取り組んでいます。 https://a-nexus.com

■ DiscoverFeedについて

DiscoverFeedは、分散型データ基盤「D-DMC」、AI共同制作プラットフォーム「DAIM」、ファンダムプラットフォーム「MYアルバム」を展開する企業です。「コールドデータをホットデータへ変える」をコンセプトに、データとエンターテインメントを融合した「DAG Project」を推進しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

A-Nexus Incorporated 窓口 E-mail：contact@a-nexus.com