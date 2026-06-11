フォトレジスト調査レポート：規模・シェア・中期経済計画の動向- 年平均成長率（CAGR）6.2％で成長（2026～2032年）
2026年6月、LP Information株式会社（所在地：東京都）が発表した最新の市場調査レポート「世界フォトレジスト市場成長予測レポート（2026-2032年）」です。本のレポートは、単なるデータ集計にとどまらず深い洞察を提供し、競合企業マップ、収益シェア、市場動向、業界のM&A活動などを通じて、全球フォトレジスト市場の全体構造と主要なトレンドを体系的に明らかにしています。また、全球リーダー企業の製品ライン戦略、技術力、市場参入戦略、競争ポジション、地理的分布を重点的に分析し、急速に進化する市場における主要プレイヤーの独自ポジショニングと戦略的差異を明らかにしています。
本レポートは、読者に権威あるフォトレジスト市場のガイドを提供します。また、製品タイプ、応用分野、主要企業、重点地域／国といった多次元的なクロス分析を通じて、市場の全体像、競争シェア、最も有望な成長機会を明確に提示します。戦略的意思決定者にとって本レポートは、不可欠な参考ツールとなるでしょう。
【本レポートの主な洞察】
LP Information調査チームの「世界フォトレジスト市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593001/photoresists）によれば、2025年の世界フォトレジスト市場規模は71.42億米ドルから、2032年には107.62億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は6.2％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352068/images/bodyimage1】
本レポートでは、フォトレジスト市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Positive Photoresists、Negative Photoresists
用途別セグメンテーション：Semiconductor Photoresists、LCD Photoresists、PCB Photoresists
主な参加者は以下の通りです：TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. (TOK)、JSR、Shin-Etsu Chemical、Qnity、Fujifilm、Sumitomo Chemical、Dongjin Semichem、Merck KGaA (AZ)、Allresist GmbH、Futurrex、KemLabTM Inc、YCCHEM Co., Ltd、SK Materials Performance (SKMP)、Everlight Chemical、Red Avenue、Crystal Clear Electronic Material、Xuzhou B & C Chemical、Xiamen Hengkun New Material Technology、Jiangsu Aisen Semiconductor Material、Zhuhai Cornerstone Technologies、Shanghai Sinyang Semiconductor Materials、ShenZhen RongDa Photosensitive Science & Technology、SINEVA、Guoke Tianji、Jiangsu Nata Opto-electronic Material、PhiChem、NIPPON STEEL Chemical & Material、Jiangsu Yoke Technology、DNP Fine Chemicals、Chimei、Daxin Materials、Jiangsu Kuangshun、Eternal Material Technology、Samsung SDI、Taiyo Ink MFG、Asahi Kasei、Eternal Materials、Resonac、Chang Chun Group、Kolon Industries、Mitsubishi Paper Mills Limited、SAN-EI KAGAKU、Huntsman、Onstatic Technology、Hunan Initial New Materials、Hangzhou First Applied Material、Hubei Dinglong Holding、Lam Research、Tianjin Jiuri New Material、Zeon Corporation
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本レポートは、読者に権威あるフォトレジスト市場のガイドを提供します。また、製品タイプ、応用分野、主要企業、重点地域／国といった多次元的なクロス分析を通じて、市場の全体像、競争シェア、最も有望な成長機会を明確に提示します。戦略的意思決定者にとって本レポートは、不可欠な参考ツールとなるでしょう。
【本レポートの主な洞察】
LP Information調査チームの「世界フォトレジスト市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593001/photoresists）によれば、2025年の世界フォトレジスト市場規模は71.42億米ドルから、2032年には107.62億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は6.2％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352068/images/bodyimage1】
本レポートでは、フォトレジスト市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Positive Photoresists、Negative Photoresists
用途別セグメンテーション：Semiconductor Photoresists、LCD Photoresists、PCB Photoresists
主な参加者は以下の通りです：TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. (TOK)、JSR、Shin-Etsu Chemical、Qnity、Fujifilm、Sumitomo Chemical、Dongjin Semichem、Merck KGaA (AZ)、Allresist GmbH、Futurrex、KemLabTM Inc、YCCHEM Co., Ltd、SK Materials Performance (SKMP)、Everlight Chemical、Red Avenue、Crystal Clear Electronic Material、Xuzhou B & C Chemical、Xiamen Hengkun New Material Technology、Jiangsu Aisen Semiconductor Material、Zhuhai Cornerstone Technologies、Shanghai Sinyang Semiconductor Materials、ShenZhen RongDa Photosensitive Science & Technology、SINEVA、Guoke Tianji、Jiangsu Nata Opto-electronic Material、PhiChem、NIPPON STEEL Chemical & Material、Jiangsu Yoke Technology、DNP Fine Chemicals、Chimei、Daxin Materials、Jiangsu Kuangshun、Eternal Material Technology、Samsung SDI、Taiyo Ink MFG、Asahi Kasei、Eternal Materials、Resonac、Chang Chun Group、Kolon Industries、Mitsubishi Paper Mills Limited、SAN-EI KAGAKU、Huntsman、Onstatic Technology、Hunan Initial New Materials、Hangzhou First Applied Material、Hubei Dinglong Holding、Lam Research、Tianjin Jiuri New Material、Zeon Corporation
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）