パワー系アクション俳優・大東賢 奈良市観光大使・俳優 徳丸新作のFMラジオ番組5局に出演決定 話題の映画「運送ドラゴン」と「夢物語」を語る
パワー系アクション俳優・大東賢が、奈良市観光大使で俳優としても活躍する徳丸新作がパーソナリティを務めるFMラジオ番組への出演が決定した。
収録は2026年7月上旬を予定しており、各番組で順次放送される。
番組では、アクション俳優・大東賢が監督・主演し徳丸新作が準主演する映画「～運送ドラゴン ～パワード人間バトルクーリエ」のDVD販売やU-NEXT配信の話題に加え、2026年9月にインドネシア・バリ島の教育機関および芸術祭で上映が決定していることなど、作品の国内外での展開について紹介する予定である。
今回の出演では、映画作品の国内外展開、国際的なアクション映画への出演経験、そしてアクション俳優・大東賢が追求するパワー系アクションの魅力が幅広く紹介される予定である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352035/images/bodyimage1】
また、アクション俳優・大東賢が香港映画界の国際派アクション俳優・倉田保昭主演映画で、アジアを代表するアクションスターであるサモ・ハン・キンポーとの再共演でも話題となっている「夢物語（不思議の国のドラゴン）」へ出演したことについても語られる予定である。
同作品は2026年7月下旬より東京、大阪、京都、静岡などで上映が予定されており、アクション俳優・大東賢の出演シーンや国際色豊かなキャスト陣にも注目が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352035/images/bodyimage2】
さらに番組では、元アームレスリング日本王者として培ったパワーと35年以上のアクション経験を融合させた独自の「パワー系アクション」についても紹介される予定である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352035/images/bodyimage3】
【放送予定局】
FMヤマト
「徳丸新作のどないやねんおもろい話」
毎週17時より生放送
FMはしもと（和歌山）
「徳丸新作のつれもていこラジオ」
毎週水曜日19時
ラジオ岸和田
「引き出しどーん！！」
毎週土曜日13時
まつぶしエフエム（埼玉）
「徳丸新作の何でやねん火曜ナイト」
毎週火曜日19時
FM宝塚
「エンタメ劇場」
毎週金曜日8時
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352035/images/bodyimage4】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352035/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
収録は2026年7月上旬を予定しており、各番組で順次放送される。
番組では、アクション俳優・大東賢が監督・主演し徳丸新作が準主演する映画「～運送ドラゴン ～パワード人間バトルクーリエ」のDVD販売やU-NEXT配信の話題に加え、2026年9月にインドネシア・バリ島の教育機関および芸術祭で上映が決定していることなど、作品の国内外での展開について紹介する予定である。
今回の出演では、映画作品の国内外展開、国際的なアクション映画への出演経験、そしてアクション俳優・大東賢が追求するパワー系アクションの魅力が幅広く紹介される予定である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352035/images/bodyimage1】
また、アクション俳優・大東賢が香港映画界の国際派アクション俳優・倉田保昭主演映画で、アジアを代表するアクションスターであるサモ・ハン・キンポーとの再共演でも話題となっている「夢物語（不思議の国のドラゴン）」へ出演したことについても語られる予定である。
同作品は2026年7月下旬より東京、大阪、京都、静岡などで上映が予定されており、アクション俳優・大東賢の出演シーンや国際色豊かなキャスト陣にも注目が集まっている。
さらに番組では、元アームレスリング日本王者として培ったパワーと35年以上のアクション経験を融合させた独自の「パワー系アクション」についても紹介される予定である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352035/images/bodyimage3】
【放送予定局】
FMヤマト
「徳丸新作のどないやねんおもろい話」
毎週17時より生放送
FMはしもと（和歌山）
「徳丸新作のつれもていこラジオ」
毎週水曜日19時
ラジオ岸和田
「引き出しどーん！！」
毎週土曜日13時
まつぶしエフエム（埼玉）
「徳丸新作の何でやねん火曜ナイト」
毎週火曜日19時
FM宝塚
「エンタメ劇場」
毎週金曜日8時
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352035/images/bodyimage4】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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