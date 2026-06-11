RF試験治具の世界市場2026年、グローバル市場規模（電力デバイス用RF試験治具、マイクロパッケージデバイス用RF試験治具）・分析レポートを発表
2026年6月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「RF試験治具の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、RF試験治具のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
RF試験治具市場は、2024年時点で世界市場規模が9億5600万米ドルに達しており、2031年には12億4600万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は3.9％と見込まれており、無線通信技術の高度化や半導体産業拡大が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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RF試験治具は、無線周波数機器の性能測定を行う際に使用される専用接続装置です。開発、製造、品質管理工程において被試験機器を固定し、正確な電気特性測定を可能にします。
主にアンテナ、フィルター、増幅器など無線通信部品の周波数応答、挿入損失、反射損失、絶縁性能などを測定するために利用されています。高周波信号を正確に伝送する必要があるため、高精度設計と高品質材料が求められる重要な装置です。
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市場成長を支える主要因として、5G通信技術普及、半導体市場拡大、自動車電子化進展が挙げられています。特に高周波通信機器や半導体デバイスの高性能化に伴い、高精度RF測定需要が急速に増加しています。また、航空宇宙、防衛、医療分野における無線技術利用拡大も市場成長を後押ししています。
さらに、自動運転技術やモノのインターネット関連機器増加によって、無線部品試験需要が拡大しています。一方で、高精度測定に必要な技術開発コストや高性能部材価格上昇は市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、電力デバイス用RF試験治具、マイクロパッケージデバイス用RF試験治具、その他の3種類に区分されています。電力デバイス向け製品は高出力通信機器や基地局向け需要が高く、マイクロパッケージデバイス向け製品は半導体小型化や高集積化に伴って需要が拡大しています。
用途別では、半導体分野が最大市場を形成しており、通信機器や高性能電子部品の性能評価用途で広く利用されています。また、航空宇宙、自動車電子、医療分野でも高精度RF試験需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示しています。特に中国、日本、韓国では半導体製造設備投資や通信機器生産拡大によって市場成長が加速しています。北米市場では、5G通信設備投資や航空宇宙・防衛産業向け需要が市場を支えています。
欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に高性能電子機器開発が進んでおり、高精度試験装置需要が安定しています。また、中東・アフリカや南米地域でも通信インフラ整備拡大に伴い市場成長が期待されています。
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市場競争は技術集約型であり、主要企業は高精度化、高周波対応、高速測定性能向上を軸に競争を展開しています。主要企業としては、INGUN、Keysight Technologies、Focus Microwaves、Electro-Photonics、Forwessun、Accel-RF Instruments、KEYCOM、Gps-Prueftechnik、EMC Technologies、Test Head Engineering、Emona TIMS、Shenzhen Sireda Technology、Ningbo Junper Technology、Shenzhen Feishitong Technologyなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「RF試験治具の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、RF試験治具のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
RF試験治具市場は、2024年時点で世界市場規模が9億5600万米ドルに達しており、2031年には12億4600万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は3.9％と見込まれており、無線通信技術の高度化や半導体産業拡大が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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RF試験治具は、無線周波数機器の性能測定を行う際に使用される専用接続装置です。開発、製造、品質管理工程において被試験機器を固定し、正確な電気特性測定を可能にします。
主にアンテナ、フィルター、増幅器など無線通信部品の周波数応答、挿入損失、反射損失、絶縁性能などを測定するために利用されています。高周波信号を正確に伝送する必要があるため、高精度設計と高品質材料が求められる重要な装置です。
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市場成長を支える主要因として、5G通信技術普及、半導体市場拡大、自動車電子化進展が挙げられています。特に高周波通信機器や半導体デバイスの高性能化に伴い、高精度RF測定需要が急速に増加しています。また、航空宇宙、防衛、医療分野における無線技術利用拡大も市場成長を後押ししています。
さらに、自動運転技術やモノのインターネット関連機器増加によって、無線部品試験需要が拡大しています。一方で、高精度測定に必要な技術開発コストや高性能部材価格上昇は市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、電力デバイス用RF試験治具、マイクロパッケージデバイス用RF試験治具、その他の3種類に区分されています。電力デバイス向け製品は高出力通信機器や基地局向け需要が高く、マイクロパッケージデバイス向け製品は半導体小型化や高集積化に伴って需要が拡大しています。
用途別では、半導体分野が最大市場を形成しており、通信機器や高性能電子部品の性能評価用途で広く利用されています。また、航空宇宙、自動車電子、医療分野でも高精度RF試験需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示しています。特に中国、日本、韓国では半導体製造設備投資や通信機器生産拡大によって市場成長が加速しています。北米市場では、5G通信設備投資や航空宇宙・防衛産業向け需要が市場を支えています。
欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に高性能電子機器開発が進んでおり、高精度試験装置需要が安定しています。また、中東・アフリカや南米地域でも通信インフラ整備拡大に伴い市場成長が期待されています。
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市場競争は技術集約型であり、主要企業は高精度化、高周波対応、高速測定性能向上を軸に競争を展開しています。主要企業としては、INGUN、Keysight Technologies、Focus Microwaves、Electro-Photonics、Forwessun、Accel-RF Instruments、KEYCOM、Gps-Prueftechnik、EMC Technologies、Test Head Engineering、Emona TIMS、Shenzhen Sireda Technology、Ningbo Junper Technology、Shenzhen Feishitong Technologyなどが挙げられています。