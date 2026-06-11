一般社団法人 ACC(英文名：All Japan Confederation of Creativity、東京都港区、理事長：小郷 三朗)は、「緑の募金」への7年間にわたる継続的な寄付が評価され、この度、公益社団法人 国土緑化推進機構より感謝状を2026年6月2日(火)に受領いたしました。





(左)公益社団法人 国土緑化推進機構 沖 修司 副理事長、(右)一般社団法人 ACC 沖田 大 専務理事





ACCでは、2019年より「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」(以下、本アワード／詳細は末尾参照)で授与するトロフィーに国産の檜(ひのき)を使用していることを契機に、森林資源への敬意と循環型社会への責任を具体的な行動として示すべく、「緑の募金」への支援を行ってまいりました。

本アワードで作成したトロフィーの数量に応じ、その原材料費の一部の金額を寄付する取り組みを継続しており、寄付は今年で7回目となります。









本アワードの象徴である木材を活用したトロフィーと、未来の森林を育てる活動を結びつけるこの取り組みは、ACCが推進するクリエイティブと社会課題の接点を体現するものです。今回の感謝状受領は、そうした継続的な姿勢が評価されたものと受け止めています。

ACCは今後も、クリエイティブの力を通じて社会価値の創出に取り組むとともに、環境保全ならびに持続可能な社会の実現に寄与してまいります。





「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」トロフィー





■公益社団法人 国土緑化推進機構「緑の募金」： https://www.green.or.jp/bokin/





【ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS】

「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」は、テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、1961年より開催されてきた広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、2017年よりその枠を大きく拡げ、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードにリニューアルしました。

名実ともに、日本最大級のアワードとして広く認知されており、「総務大臣賞／ACCグランプリ」はクリエイティブにたずさわる人々の大きな目標となっています。

https://www.acc-awards.com/





【ACC概要】

ACCは、よいCMの制作と放送の実現に寄与することを目的として、1960年に活動を開始。

広告主・広告会社・制作会社・メディアの4業種のメンバーを中心に構成され、業種の枠を超え、グローバルな視点から日本のクリエイティビティの発展に貢献すべく活動しています。

https://www.acc-cm.or.jp/