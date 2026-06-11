株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、独自技術で網目状に加工し、噛み心地と食べ応えにこだわったポテトチップス“ガチじゃが”シリーズに「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」を2026年6月16日(火)に期間限定で新発売いたします。





ガチじゃが旨辛HOTチリ味





「ガチじゃが旨辛HOTチリ味」は、3種類の唐辛子をブレンドし、風味とコク、辛味をバランスよく感じる味わいのポテトチップスです。厚めでありながら噛み砕きやすい食感の生地に唐辛子の味わいとにんにくやチキンなどの旨味を組み合わせた、“ガチではまる”噛み心地抜群の食感と旨辛なおいしさを楽しめるこの時期だけの商品です。









【商品概要】

商品名 ： ガチじゃが旨辛HOTチリ味

内容量 ： 98g

発売日 ： 2026年6月16日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 10カ月









【シリーズ品】

ガチじゃがコク旨コンソメ味

https://www.atpress.ne.jp/releases/602279/img_602279_2.jpg









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