株式会社ケイジェイシー(本社：東京都品川区、代表取締役：崔 鍾植)は、ベビー・キッズブランド「EDISONmama(エジソンママ)」より、現役ママのリアルな声をもとに厳選したギフトボックスを2026年6月15日(月)よりEDISONmama公式オンラインショップで限定販売をいたします。





ギフトボックス





エジソンママのギフトボックスは、現役ママ・パパが実際の育児の中で「本当に助かった」「これは人におすすめしたい」と感じたアイテムを実際の声をもとに厳選し、一つのギフトセットにまとめました。可愛さだけではなく、育児の負担軽減や毎日の使いやすさまで考え抜かれた、“本当に使える”ギフトボックスです。









■現役ママ・パパの「本音」から生まれたギフトボックス

育児は毎日が新しい発見の連続です。その一方で、「離乳食が思うように進まない」「鼻水ケアが大変」「外出先での授乳やお世話に困る」など、小さな困りごとがつきません。エジソンママはこれまで20年以上にわたり、子育て中のご家族に寄り添う商品開発を続けてきました。今回のギフトボックスでは、そんな育児のリアルな悩みを知る現役ママ・パパの視点を大切にし、「もらったら嬉しい」だけではなく、「今日からすぐに役立つ」アイテムを選定しました。









■成長やシーンに合わせて選べるラインアップ

出産祝いやハーフバースデー、お誕生日などの贈るシーンはもちろん、お子さまの成長段階やご予算に合わせて選べる全8種類のギフトボックスをご用意。贈る相手にぴったりのギフトが見つかるラインアップをご用意しました。





・はじめてのお世話セットプレミアム 16,500円(税込)

毎日の育児を支える便利アイテムを集めたギフトセット。

電動鼻水吸引器や体温計、ネイルケア用品など、赤ちゃんとの生活に欠かせないアイテムを厳選。日々のお世話を少しでも快適にできるアイテムを揃えました。

【セット内容】

・電動鼻水吸引器PochiSui

・光ナビ体温計PRO

・2wayネイルケアセット

・ラクカル哺乳瓶





はじめてのお世話セットプレミアム 16,500円(税込)





・はじめての離乳食セットスタンダード 11,000円(税込)

離乳食デビューを迎えるご家庭向けのギフトセットです。

離乳食ブレンダーやフィーディングスプーン、フォーク＆スプーンなど、離乳食期に活躍するアイテムをまとめました。初めての離乳食をスムーズにスタートできるようサポートします。

【セット内容】

・離乳食ブレンダー

・あにま～るマグ

・こだわりフィーディングスプーン

・フォーク＆スプーン Baby

・ペコっと小分けパック M

・フードキャッチャー





はじめての離乳食セットスタンダード 11,000円(税込)





・名入れフォーク＆スプーン 5,500円(税込)

お子さまの名前を刻印できる特別なギフトです。金属産業の街で有名な新潟県燕市製の高品質なステンレスを使用し、長く愛用いただけるデザインに仕上げました。世界にひとつだけの特別な贈り物としてお選びいただけます。

【セット内容】

・フォーク＆スプーン

・オリジナル化粧箱





名入れフォーク＆スプーン 5,500円(税込)





■「本当に使える」が、いちばん嬉しい

出産祝いは、赤ちゃんの誕生を祝う大切な贈り物です。だからこそエジソンママは、見た目の華やかさだけではなく、育児の中で本当に役立つことを大切にしました。

現役ママ・パパの「これがあって助かった」「もっと早く知りたかった」という実体験をもとに選び抜かれたギフトボックスは、贈る方の想いと、受け取る方の毎日に寄り添います。

エジソンママはこれからも、「みんなが安心して助け合える子育て」を目指し、親子の暮らしを支える商品をお届けしてまいります。









■EDISON mamaとは

“思いやりをカタチに”小さな「できた」を応援する成長を「見守る」ことを楽しめる。

私たちは「みんなが安心して助け合う子育て」ができる社会を目指します。





エジソンママは、ママやパパと共に、子どもたちの初めて“できた！”瞬間を楽しみながらサポートしたいという想いから生まれました。私たちは、この想いを大切にしながら、日常の育児がもっと気軽に楽しくなるような独自のアイデアや工夫を取り入れた製品づくりに取り組んでいます。

エジソンママの製品は、お子様の誕生から成長に寄り添い、ご家族の大切な思い出のひとつとなることを目指しています。「小さい頃、エジソンママの製品を使っていたよ」と、世界中で言われるよう、私たちはこれからも心を込めてものづくりへの努力を積み重ねてまいります。

エジソンママは世界中のご家族に寄り添いながら、育児をもっと楽しく、安心できるものにするために、成長し続けていきます。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ケイジェイシー

代表者 ： 崔 鍾植(チェ・チョンシク)

所在地 ： 〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-4 Y.B.ビル5F

設立 ： 2003年3月6日

事業内容： ベビー＆キッズ事業、ツアー事業

会社URL ： https://allkjc.com/

ブランド： https://www.edisonmama.com/









＜お客様のお問い合わせ先＞

電話でのお問い合わせ ： 03-5796-9741

メールでのお問い合わせ ： customer@edisonmama.com

※カスタマーセンター受付時間： 9：00～17：00(土・日・祝日を除く)