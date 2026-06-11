国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026 年 6 月 16 日（火）・17 日（水）の 2 日間、名古屋コンベンションホールにて「AI博覧会 Nagoya 2026」を開催します。なお、「AI 博覧会」の東海エリアでの開催は初めてとなります。開幕直前となる本プレスリリースでは、AIの最先端のトレンドや進化を体験できる注目のカンファレンスや出展社を紹介します。

■業界注目のフィジカルAIや製造業の設備監視ソリューションなど50社が出展

2024年のスタートから数えて通算8回目を迎え、累計5万人が来場している「AI博覧会」が、ついに東海エリアへ初上陸します。日本のものづくりを牽引する東海エリアでは現在、現場の人手不足や熟練者の技能継承が急務となっています。ものづくりの中核である東海エリアのニーズに合わせ、ITから製造現場まで網羅した多種多様なAI技術が集結します。また、「スタートアップゾーン」を設置し、日本のスタートアップ企業のAI製品開発の取り組みをご覧いただけます。「自社に最適なAIは何か？」「どうすれば効果的に導入できるのか？」という企業のリアルな疑問や課題に対し、具体的な解決策（ソリューション）を提示します。

■地元企業や老舗企業、AI活用を推進する30以上の講演から学ぶ！カンファレンスを2日間開催

会場では製造業における現場DXや組織の生産性を高めるAI活用、フィジカルAIの実装、AIエージェントによる業務自動化など、東海エリアの企業課題を解決する多彩なテーマを幅広く網羅しています。各カンファレンスでは、業界をリードするエキスパートたちが、導入の裏側や実務に直結する成功のノウハウを惜しみなく公開します。 カンファレンスから得た「生きた知見」をそのまま展示ブースへ持ち込み、実機やデモを通じて体感できるため、単なる知識習得を超えた「自社への導入イメージ」を具体化することが可能です。戦略立案から現場への定着に至るまで、実務に役立つ最新情報を短時間で効率よくキャッチアップできます。

【注目の出展社】

AIで監視業務を自動化！多機能画像認識ソフトで省人化 【防犯/スタートアップ】 企業名：株式会社ロックフォワード・ジャパン 製品名：SAIGE VISION、SAIGE SAFETY、SAIGE VIMS ユーザー自身でAI学習からモデル更新まで完結できる多機能型「SAIGE VISION」（分類・検出・OCR・異常検出など7機能）に加え、既設IPカメラと連携し安全装備の装着確認や火災を自動検知する「SAIGE SAFETY」、通常と異なる異常現象を自動でとらえる「SAIGE VIMS」を紹介。監視業務の省人化・負荷軽減を実現する点が注目ポイントです。

写真1枚でモデル着用画像を生成、撮影いらずのAIカタログ 【出展社による実演/スタートアップ】 企業名：株式会社ANTIQUA AI 製品名：MODA AI アパレルEC向けの革新的AIカタログ生成システム「MODA AI」を展示。平置き写真やハンガー写真を1枚アップロードするだけで、AIモデルが服を自然に着用した高品質画像を数秒～数十秒で自動生成します。モデル・スタジオ・撮影・編集が一切不要となり、公開までのリードタイムを数週間から最短数十分に短縮。アパレル企業antiquaの現場知見を結集した実用性が強みです。ブースでは生成スピードと画質を実際に体験できます。

製造業向けのロボット導入・AI学習・データ活用を支援 【実機デモ/ロボット/フィジカルAI/愛知本社】※6/16のみ出展 企業名：岡谷鋼機株式会社 製品名：ヒューマノイドロボット（AGiBOT社/G1）、Physical AI、AI-Agent AGiBOT社のヒューマノイドロボットを展示します。また、ヒューマノイドの販売だけではなく、物理AIを活用したロボットソリューションを提供しています。製造業の顧客向けに提供している、ヒューマノイドロボットの導入やAIファインチューニングの実施、お客様のAI学習・データ活用のインテグレーション支援についてもご紹介します。

「情報資産化」と「AIによる設備監視」で、ものづくりの未来を支える製造業向けソリューション 【出展社実演/愛知本社】 企業名：萩原エレクトロニクス株式会社 製品名：Co-Sou Log、LogMiLL 名古屋市を拠点に車載機器や産業機器向けの電子デバイスをはじめ、先端技術を活用したソリューションを提供し、自動車・工場・インフラ分野のものづくりを支えています。製造業の現場が抱える「情報の属人化」「熟練者不足」「設備保守の負担」といった課題に応える2つのソリューション、情報活用プラットフォーム「Co-Sou Log」と後付け型設備DXソリューション「LogMiLL」を出展します。社内外の情報をAIで資産化・活用する仕組みと、既存設備に低コストで導入できるセンサー＋AIによる見える化を通じて、製造業のお客様が無理なく続けられるDXを一気通貫で支援します。

装着するだけで多言語をリアルタイム翻訳、現場スタッフの多言語対応をハンズフリーで実現するAIスマートグラス 【来場者操作体験可/スタートアップ】 企業名：株式会社ムクイル 製品名：リアルタイム翻訳AIスマートグラス、MUKUiL AIスマートグラスソリューション、MUKUiL AI-OCR、MUKUiL AI動画編集アプリ 製造・物流・現場業務のDXを支援する、画像認識・外観検査AI、AI-OCR・スマートグラスなどを展示します。単なるAIツールの導入ではなく、お客様の業務に合わせて「使える形」に実装し、人手不足、技術継承、教育工数削減、業務効率化を実現します。 ※出展社一覧はこちら https://event.aismiley.co.jp/event/16286/module/booth/436391

【注目のカンファレンス】

NotionとAIで実現する、チームの「第2の脳」 開催日時：2026年6月17日（水）13:00～13:30 概要：社員約7万人が126ヶ国でビジネスを展開する豊田通商グループ。社内では様々なツールが利用され、情報探索に多くの時間が費やされていました。この課題を解消すべく、Notionを活用した情報集約と構造化に着手。現在は100ライセンス超の規模で一部部署での取り組みを開始し、活用拡大を目指しています。導入初期だからこそ見えてきたユースケースと、「チームの第2の脳」を育てるための環境づくりについてご紹介します。 登壇者： ➀ 株式会社豊通シスコム フロントラインサポート本部 IT業務サポート部 AI・データドリブン推進G グループリーダー 伊藤 勇介氏 豊田通商株式会社にて、システム開発からDX推進まで時代の変遷とともにキャリアを重ねる。2019年よりデータサイエンス・AI領域に軸足を移し、2025年にグループ会社の株式会社豊通シスコムへ出向。現在はAI・データドリブン推進グループのグループリーダーとして、データ分析による経営意思決定支援や生成AI活用による業務変革の企画・推進を統括する。 ➁ 株式会社豊通シスコム フロントラインサポート本部 IT業務サポート部 AI・データドリブン推進G 各務 歌倫氏 株式会社豊通シスコム AI・データドリブン推進グループ所属。若手ながらグループ内における生成AIの第一人者として活躍し、Notion×AIを活用した業務変革の推進を担当。社内ユースケースの開発や活用拡大の最前線を牽引している。

AI活用のリアル～使えるものは使う、待てるものは待つ。焦らず寝かせて、また起こす～ 開催日時：2026年6月16日（火）14:50～15:10 概要：DX推進が叫ばれる中、AI活用に過度な期待を抱いていませんか？本講演では、名古屋銀行のAI活用事例を、成功事例だけでなく、成功に向けて継続取組み中のリアルな事例も交えてご紹介します。身の丈に合った、自社の社風に合わせた進め方を選ぶことの大切さをお伝えし、「自分たちらしいDXの進め方でいいんだ」と感じていただける内容をお届けします。 登壇者：株式会社名古屋銀行 経営企画部 DX推進グループ 吉本 純子 氏 法学部卒業後、国内大手ITベンダーに就職し、システム開発に従事した後、広報部門へ異動しプレス対応やイベント運営を経験。その後、銀行へ転職し、法人営業として充実した日々を送っていたが、ベンダーと銀行の間に立ってシステムPJを動かす役割を任され、結局IT系のキャリアに舞い戻る。現在は、家庭の事情で再度転職し、名古屋銀行 経営企画部 DX推進グループにて、AI活用推進に取り組んでいる。

製造業 x Physical AI実装のリアル 開催日時：2026年6月16日（火）10:00～10:40 概要：労働力不足や人件費上昇、変種変量、技能継承問題により、製造業は競争力維持と現場労働力の再構築（組立・物流・保全）が急務です。従来モデルベースの限界を踏まえ、Physical AIの実装領域に焦点を当て、海外AIロボット40社調査、国際学会技術調査5回、自社ラボ技術検証、150件以上の顧客対話から得た実態を整理して共有します。 AIロボット導入の知見をもとに、現場適用の壁と実践的なヒントを提示します。 登壇者：岡谷鋼機株式会社 / Monomyth株式会社 AIロボット事業 開発責任者 樋口 康太 氏 ※カンファレンス一覧はこちら https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/timetable/

■「AI博覧会 Nagoya 2026」開催概要

■日時 2026 年6月16日（火）10:00～18:00、6月17日（水）10:00～17:00 ■会場 名古屋コンベンションホール 3F・4F（愛知県名古屋市中村区平池町 4-60-12） 主催：株式会社アイスマイリー 後援：一般社団法人 日本ディープラーニング協会／一般社団法人 生成AI活用普及協会 一般社団法人 金融データ活用推進協会／一般社団法人 ソフトウェア協会 一般社団法人 リテールAI協会／一般社団法人 生成ＡＩ協会／一般社団法人 データサイエンティスト協会 出展対象品目：ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダル AI、ChatGPT 連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等 想定来場者人数：3,000名 出展社：50社 約100製品以上 カンファレンス数：30講演以上 公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/