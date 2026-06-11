2026長崎五島国際トライアスロン大会EXPO会場のZING ZING 福岡イワイ（ジンジン福岡イワイ）様内にてPrecision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）を販売いたします。

■2026長崎五島国際トライアスロン大会情報

https://gototri.com/ EXPO会場：福江文化会館（長崎県五島市池田町1-2） ZING ZING 福岡イワイ（ジンジン福岡イワイ：https://zing.iwaisport.co.jp/）様内 日程：6月12日（金）15時～19時 6月13日（土）9時～15時

プレシジョンは、イギリス発の電解質補給食品です！ 汗で失われるナトリウム量は、個人差が12倍以上あります！糖質の補給にはナトリウムが必要不可欠です。電解質ローディングで、適切なナトリウム摂取で、糖質のエネルギー変換をスムーズに。 足のつり、けいれん、補給に悩みがある方は、ぜひZING ZING 福岡イワイ（ジンジン福岡イワイ）様内へお越しください。

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。

本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。

さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。この仕組みは、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画 https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s ▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイト https://pfandh.jp/

■会社概要 商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング 代表取締役：森重一雄 所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立：平成14年5月2日 事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業 WEB事業、出版事業、広告代理店事業 URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 株式会社トータルヘルスコンサルティング TEL：03-3526-3081