________________________________________ 家系図作成の専門会社、株式会社トラディション・ブルー（本社：東京都文京区、代表取締役 秦政雄）は、2026年5月より実施してきた母の日・父の日特別企画「ルーツと翼」キャンペーンについて、好評につき追加100名様分の枠を新たに設け、キャンペーンを継続実施することをお知らせいたします。 ________________________________________ ■ 増枠の背景：父の日を前に、より多くのご家族へ 「子供に残せる最高の遺産は、ルーツ（根）と翼（自由）である」 ―スティーブン・R・コヴィー（『7つの習慣』著者） 自分という存在は、何代にもわたる「命のリレー」の結果です。先祖がどのような時代を生き、どのような想いで命を繋いできたのか。その「ルーツ」を知ることは、子供たちが困難に直面した際、自分を信じて未来へ羽ばたくための強力な「翼」となります。 父の日（6月21日）を目前に控えたこのタイミングで、より多くのご家族にこの機会をお届けすべく、追加100名様の枠を設けました。 ________________________________________ ■ 特典内容：プロの調査で辿る「命のリレー」 NHK『ファミリーヒストリー』の番組制作に協力してきた調査会社が、独自のノウハウを駆使してあなたのルーツを遡ります。 特典：戸籍収集サービス 50％OFF（通常価格より半額） 内容：直系尊属（ご本人から遡る先祖）の戸籍を収集 追加枠：先着100名様（第1弾と合わせて計200名様） 詳細URL https://tradition-blue.jp/collectkoseki/ ________________________________________ ■ キャンペーン参加方法 家族の繋がりを可視化するオンラインサービス「ファミリーストレージ」を通じてご参加いただけます。 詳細URL：https://familystorage.jp/ 1. 「繋ぐ」 ファミリーマップ（家系図機能）に、ご自身を含め5名以上の家族を登録。 2. 「誘う」 招待機能を使って、ご家族1名以上のアカウントを追加（招待）。 3. 「残す」 条件を満たした方の中から、追加100名様に事務局より割引案内のメールを送付。 ※ 追加枠も先着順です。お早めにご参加ください。 ________________________________________ ■ キャンペーン概要 対象：40～50代の女性（追加100名様限定） 期間：2026年6月～（父の日シーズン、枠がなくなり次第終了） 累計枠 200名様（第1弾100名様＋今回追加100名様） ________________________________________ 【株式会社トラディション・ブルーについて】 NHKの人気番組『ファミリーヒストリー』の制作協力など、2007年の創業から数多くの家系調査実績を持つ家系図作成のリーディングカンパニーです。 • 公式サイト：https://tradition-blue.jp/ ________________________________________ 【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社トラディション・ブルー ファミリーストレージ事務局 メール：info@tradition-blue.jp URL：https://tradition-blue.jp/