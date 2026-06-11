【佐賀市】九州初開催！空き家活用の一歩、佐賀で始動

佐賀市役所

使われていない家を、まちの新しい魅力に変えていく。佐賀市は6月5日から7日までの3日間、Airbnb Japan株式会社と連携し、九州初となる「エアビースクール」を開催しました。講演、先進事例の視察、ビジネスプランづくりを通して、参加者の「やってみたい」という思いを、地域で形にするための具体的な一歩へとつなげました。

眠っていた家に、もう一度人の流れを

佐賀市では、空き家を地域の課題として捉えるだけではなく、まちの魅力を生み出す大切な資源として活かす取り組みを進めています。

使われていなかった家が、宿泊施設・カフェなどの地域の交流スペースに形を変えることで、訪れる人が増え、まちの風景が動き出します。

今回開催した「エアビースクール」は、空き家を活用したビジネスに関心がある人、佐賀で新しい挑戦を始めたい人に向けた3日間の実践型プログラムです。

九州初の開催に、定員を超えるほどの関心

今回のエアビースクールは、九州で初めて開催されました。

定員は20名。募集開始後、短期間で定員に達するほど多くの関心が寄せられ、空き家を活用した新しいビジネスや、佐賀での起業に対する期待の高まりが感じられる機会となりました。

参加者は、空き家の可能性や活用の進め方を学びながら、「自分ならどんな場所をつくれるか」「地域にどんな価値を生み出せるか」を考えました。

聞いて終わらない。現場を見て、事業プランまで描く3日間

プログラムは、講演、事例視察、プラン作成の3つを柱に実施しました。

活用者の話を聞くことで、空き家がどのように生まれ変わるのかを具体的に学びました。

また、写真や資料だけでは伝わりにくい建物の空気感、地域とのつながり、運営の工夫に触れました。

最後は、参加者自身がビジネスプランを作成。空き家を「いつか使えたらいい場所」から、「地域の中で動かしていく場所」へ変えるための道筋を考える時間となりました。

「やってみたい」が、具体的な行動に変わる場に

佐賀市では、これまでにも「SAGA空き家シェアリング会議」として、セミナーや見学ツアー、モデルプラン発表会などを開催してきました。昨年度は延べ66名が参加し、空き家活用への関心が少しずつ広がっています。

今回のエアビースクールでは、その関心がさらに一歩進みました。

「空き家を活かして何かを始めたい」

「佐賀で新しいビジネスに挑戦したい」

「地域に人が集まる場所をつくりたい」

そうした思いを持つ人たちが集まり、学び合い、事業化に向けたイメージをふくらませる3日間となりました。

空き家から、佐賀らしいにぎわいを育てる

空き家が宿になれば、佐賀を訪れる人の滞在が生まれます。カフェになれば、地域の人が集まる時間が生まれます。オフィスになれば、新しい仕事や挑戦がまちに根づきます。

一軒の家が変わることで、通りの印象が変わり、人の流れが生まれ、地域の魅力が見えやすくなります。

空き家を活用した事業に挑戦する方を募集しています

佐賀市では現在、空き家を活用した新たな事業を後押しするため、「空き家リノベーション助成事業」の募集を行っています。

対象となるのは、佐賀市内の居住用空き家を活用し、宿泊施設、飲食店、店舗、オフィス、交流拠点などとして再生する取組です。空き家を単に改修するだけでなく、地域に人の流れを生み出し、まちの魅力向上につながる事業を支援します。

空き家を活用して新しい事業に挑戦したい方、佐賀のまちなかや地域に新たなにぎわいを生み出したい方は、ぜひ「空き家リノベーション助成事業」の活用をご検討ください。

https://www.city.saga.lg.jp/kurashi/sumai/2/3/7587.html

佐賀市は、Airbnb Japan株式会社との連携を通じて、空き家を地域の資源として活かし、訪れる人にも暮らす人にも心地よい「佐賀ならではのシェアリングシティ」を目指して取り組みを進めていきます。