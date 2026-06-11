SNSで話題の「中顔面短縮メガネ」が特別10%OFF！「JINS 25TH MATSURI」第2弾キャンペーンが6月11日（木）スタート

株式会社ジンズホールディングス

株式会社ジンズ（以下JINS）は、25年間の歩みを支えてくださったお客さまへ感謝を込め、約半年間にわたる大型企画「JINS 25TH MATSURI」を開催中です。2026年6月11日（木）からは第2弾のセールがスタート。引き続き、お客さまの日常に驚きと喜びをお届けしてまいります。

25年の軌跡と、これからの「あたりまえ」をつくりだすアイウエアブランド

JINSは2001年4月、福岡・天神の1号店からアイウエア事業をスタートしました。以来、従来の常識を覆す価格体系や購買体験を提供し、業界に革新をもたらしてきました。こうした挑戦が今日に至るまで多くのお客さまに支持され、現在ではメガネの年間販売本数日本一※を誇るまでに成長しました。それでもなお、私たちは、お客さまの生活をより豊かにするためのイノベーションを追求し続けています。

商品開発では、常に新しいカテゴリを創造。また、AIによる似合い度判定や対話型接客サービスの導入など、テクノロジーを活用しながらこれまでにない体験を提供しています。この歩みは日本国内にとどまらず、現在は日本を含む世界8つの地域へと事業を拡大しています。その象徴として、今年3月には東京・銀座の中央通りにグローバル旗艦店をオープンしました。これからも日本発のアイウエアブランドとして、世界中で支持されるブランドを目指します。



※日本アイウエア小売企業の直近通期決算における売上高比較(2025年11月時点、東京商工リサーチ調べ)

6年連続売上No.1※「JINS Combination Titanium」が特別価格に。さらに最大50%OFFのセールも同時開催！

JINS 25TH MATSURI第2弾は、「JINS Combination Titanium」を10%OFFにて販売します。本商品は、2025年4月に“かけるだけで顔のバランスを整え、顔の見え方を変えてくれる『黄金比アイウエア』”としてリニューアル。さまざまな顔立ちにフィットしやすいサイズ設計や玉型へアップデートし、快適なかけ心地と洗練されたデザインを両立しました。さらに、顔の余白を埋め、バランスを美しく見せる緻密なデザインは、SNSで「中顔面短縮メガネ」として話題に。美容業界のトレンドワードをアイウエア業界に持ち込み、メガネに「かけるだけで中顔面短縮」という新しい価値を作りました。トレンドに敏感な若い世代から中高年層まで、幅広く支持されている商品です。

また、同期間中は一部商品を最大50%OFFにて販売するJINS 25TH SALEも開催中です。ぜひこの特別な機会にお試しください。

※JINSカセット別売上における「Combination Titanium」シリーズの売上、2019年11月-2026年5月末時点

キャンペーン概要

「JINS 25TH MATSURI」第2弾

対象の商品が割引となる特別セールを開催します。

■JINS Combination Titanium 10%OFF

下記、対象商品を10%OFFにて販売します。

【商品名】JINS Combination Titanium

【価格】\14,900 (税込) ※標準クリアレンズ代込み（屈折率1.60の単焦点クリアレンズ。作成可能範囲には限りがあります。）

【ラインアップ】12型36種

■JINS 25TH SALE

店内一部商品を最大50%OFFにて販売します。詳細は全国のJINS店舗、JINSオンラインショップにてご確認ください。

【期間】2026年6月11日（木）～7月8日（水）

【対象店舗】全国のJINS店舗、JINSオンラインショップ

【特設ページ】https://www.jins.com/jp/campaign/25thmatsuri/

※店舗でのキャンペーン実施時間は、各店舗の営業時間に準じます

※JINSオンラインショップでの開始時間は、9:00となります