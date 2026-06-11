【CONVERSE】日常に、程よい緊張感とエレガンスを。ALL STARをシャープに再定義した新提案「POINTEDTOE」モデルが登場。

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」は、「ALL STAR」のシルエットをシャープに刷新したウィメンズ向け新提案モデルを発売いたします。日常のあらゆるシーンにスニーカーを取り入れる時代、パンプスのようなシャープな足元を叶えつつ、オールスターの普遍的な魅力を失わないポインテッドトウモデル。今の気分にフィットする、スニーカーの新しい選択肢をご提案いたします。HIカットとOXカットの2型をラインナップし、2026年6月より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて順次発売いたします。

ALL STAR POINTEDTOE HI(https://converse.co.jp/products/31318450)

オールスターのHIカットデザインをベースに、ポインテッドトウ仕様へとアレンジした一足。スニーカーをドレッシーに楽しみたいという現代のニーズに応え、キャンバススニーカー特有の軽やかさはそのままに、足元に凛とした緊張感をプラス。キャンバス素材のアッパーに、光沢のある加工やシングルテープ仕様を採用し、すっきりと洗練された印象に仕上げました。クッション性に優れたインソールを搭載し、見た目の美しさだけでなく歩きやすさにも配慮した、現代の女性のライフスタイルに寄り添う一足です。

商品名：ALL STAR POINTEDTOE HI（オールスター ポインテッドトウ HI）

価格：8,800円（税込）

サイズ：22.0～26.0cm

カラー：ブラック、ホワイト、クラシックレッド

素材：アッパー・キャンバス アウトソール・ラバー

発売日：2026年6月19日

ALL STAR POINTEDTOE OX(https://converse.co.jp/products/31318401)

OXカット特有の足首の抜け感とシャープなポインテッドトウが相まって、まるでパンプスのような軽やかさとミニマルな美しさが特徴の一足。キャンバス素材のアッパーに、光沢のある加工やシングルテープ仕様を採用し、すっきりと洗練された印象に仕上げました。クッション性に優れたインソールを搭載し、履き心地にも配慮しています。ベーシックカラーに加え、クラシックレッドやブラックモノクロームなどアクセントとなるカラーをラインナップしています。

商品名：ALL STAR POINTEDTOE OX（オールスター ポインテッドトウ OX）

価格：8,800円（税込）

サイズ：22.0～26.0cm

カラー：ブラック、ホワイト、クラシックレッド、ブラックモノクローム

素材：アッパー・キャンバス アウトソール・ラバー

発売日：2026年6月19日

■ALL STAR POINTEDTOE SPEC

トウ形状にこだわった新たなラストを使用。エッジの効かせ具合と履きやすさのバランスを両立させたポインテッドのトウ形状。

テープ部分にツヤ加工を施し、より洗練された印象に仕上げたモデル。

シングルテープを採用し、シャープなシルエットと軽量化を実現。

ボールガースを広げ、ウエストをくびれさせることでメリハリを持たせたシルエットに。

厚みのある、クッション性に優れたインソールを採用。

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とする

ライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

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