ライトトラベラー向けスーツケース『VELIRO』上品な新色2色を追加、全7色展開へ

株式会社ティーアンドエス

“旅をもっと身近に。”をパーパスに掲げ、スーツケースをはじめとした旅用品を企画・販売する総合メーカー、株式会社ティーアンドエス（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：斉 真希、以下当社）は、主力トラベルブランド『LEGEND WALKER（レジェンドウォーカー）』のスーツケース『VELIRO（ヴェリーロ）』に、新色として「ピンク」と「ネイビー」を追加します。新色は、2026年6月上旬より順次、旗艦店および公式オンラインストア（LEGEND WALKERストア(https://legend-walker.com/)）、全国の専門店等の取り扱い店舗にて販売開始します。

『VELIRO（ヴェリーロ）』は、ロングヒットモデル「5122」の後継として2025年12月に発売した、ライトトラベラー向けのスーツケースです。長年支持されてきた軽さ・扱いやすさ・シンプルで飽きのこないデザインを受け継ぎながら、現代のライフスタイルに合わせて機能とデザインをアップデート。鏡面加工とパールパウダーが生み出す上質な光沢感に加え、ストッパー付きクッションキャスターや容量拡張機能などの充実した機能性が、発売以来好評を博しています。

今回新たに追加する「ピンク」と「ネイビー」は、前モデル「5122」でも人気の高かったカラーです。VELIROが持つ鏡面加工の光沢感は、「ピンク」では華やかさと個性を、「ネイビー」では深みと品格をより一層引き立てます。既存の5色（ブラック・ホワイト・ブルー・イエロー・モカ）と合わせ、全7色のラインナップへと拡充することで、より幅広いライフスタイルや好みに寄り添えるコレクションへと進化します。

サイズは既存ラインナップと同様に3種類で、1～2泊程度対応の機内持ち込み可能なSサイズが19,580円、3～5泊程度対応のMサイズが22,880円、7泊程度対応のLサイズが26,180円（すべて税込）です。

『VELIRO』 の特長

ストッパー付きクッションキャスターストッパー付きクッションキャスター容量拡張機能（約5cm）多段階キャリーバーコーナーパッドフック付き台座TSロック鏡面加工(パールパウダー入り)

製品URL： https://tands-luggage.jp/products/5529_hard-case

【製品概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86220/table/56_1_f6f33966133508f629dd243f58cf18e5.jpg?v=202606111252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/86220/table/56_2_639ad59822ce6561dfa8bde5ace7b07d.jpg?v=202606111252 ]

“旅をもっと身近に。” 株式会社ティーアンドエス 概要

株式会社ティーアンドエスは、2002年に創業したスーツケースをはじめとした旅用品や生活雑貨などを企画・販売する総合メーカーです。“旅をもっと身近に。”をパーパスに掲げ、あらゆる人々が、旅を通じて人生を豊かにするための商品づくりにこだわっています。“Moving With”をコンセプトに「品質」「機能性」「走行性」「安全性」「アフターサービス」の5つのコアバリューを追及するスーツケースブランド「LEGEND WALKER」のほか、トレンドを重視したカジュアルトラベルブランド「LW」、ペットと一緒に旅に出るためのアイテムブランド「PETiCO」や様々なライフスタイル雑貨等も企画・販売しています。

社名：株式会社ティーアンドエス 創業：2002年4月18日 資本金：3000万円

代表取締役社長：斉 真希 従業員数：約60名

業務内容：スーツケース、バッグ、旅行用品、ペット用品および関連商品の企画・販売・卸

本社：〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町1-12

物流センター：春日部物流センター 〒344-0123 埼玉県春日部市永沼758

旗艦店：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-14-20 OJビル1F

▶企業サイトURL https://tands-luggage.jp/

▶オンラインストアURL https://legend-walker.com/