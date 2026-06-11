26年春の「サイクルモビリティ安全運動」について ～青切符制度導入にあわせた安全啓発の取り組み～

パナソニックグループ

パナソニック サイクルテック株式会社（以下、パナソニック サイクルテック）は2026年4月より導入された交通反則通告制度（いわゆる青切符制度）の開始にあわせ、2026年3月から5月にかけて、警察や学校・自治体・販売店等と連携し、延べ約30回の「サイクルモビリティ安全運動」を実施しました。

池袋での警視庁交通総務課・池袋警察署との活動

パナソニック サイクルテックはサイクルモビリティのリーディングカンパニーとして、安全・快適な移動が可能な社会の実現を目指しています。今回の制度開始に際しては、ルール変更に対する理解不足や不安を感じる方々をサポートすることが重要であると考え、集中的に活動を展開しました。

各活動では、青切符制度の概要や注意点をわかりやすくまとめた資料の配布や、講習形式の座学、安全な走行方法を体験できる試乗会などを実施しています。実施内容は、警察と連携し地域住民を対象とした啓発イベント、学校での学生向け講習、販売店での体験会など、会場や参加者の特性に応じて多様な形式で展開し、改めてルールを学んでいただくとともに、自転車および特定小型原動機付自転車の安全な利用方法への理解促進を図りました。これらの取り組みを通じて、多くの方々に青切符制度への理解を深めていただくとともに、安全な移動への意識を高めていただいております。

パナソニック サイクルテックは今後も、「世界中の人々が青空の下へ走りだせる未来を創造します。」というミッションの実現に向け、環境にやさしく、お客様の利便性と快適性をさらに高める新たなサイクルモビリティの価値を提案することで、社会全体の移動の質向上に貢献していきます。

※サイクルモビリティとは、自転車の技術を活用した乗り物、およびその進化した乗り物です。

川崎市・高津市民館プラザ橘での活動イズミヤ六地蔵店での京都府警伏見警察・山科警察との活動 1イズミヤ六地蔵店での京都府警伏見警察・山科警察との活動 2近鉄自動車学校での大阪府警松原署との活動 1近鉄自動車学校での大阪府警松原署との活動 2