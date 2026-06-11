【ホテル日航金沢】『ルビーロマン ファミリーランチバイキング』を8月2日（日）に開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

「ホテル日航金沢」（所在地：石川県金沢市、総支配人：吉高 誠）は、2026年8月2日（日）に、石川県生まれの高級ぶどう「ルビーロマン」を用いた『ルビーロマンファミリーランチバイキング』を「La Sora（ラ・ソラ）」にて開催いたします。

『ルビーロマンファミリーランチバイキング』料理イメージ

「ルビーロマン」は石川県が14年の歳月をかけて育成したオリジナル品種の高級ぶどうです。ひと粒が大きく、鮮やかな紅色と強い甘みが特徴で、「宝石に一番近い果実」とも称されています。

本イベントでは、この希少なぶどうを主役に、当ホテルのヨーロピアンキュイジーヌ「La Plage（ラ・プラージュ）」料理長 九鬼 善（くき ぜん）が、特別に考案したランチバイキングをご用意。

ルビーロマンを使用した前菜やデザートに加え、ノンアルコールカクテル2種もご堪能いただけます。

また、当日は、ルビーロマンのブランド力向上と情報発信を行う「ルビーロマン倶楽部」より講師をお招きし、クイズ企画や、ルビーロマンが一房当たる抽選会など、ご家族でお楽しみいただけるプログラムも予定しております。

30階から望む金沢市内の眺望とともに、思い出に残る夏休みのひとときをお過ごしください。

ルビーロマン30階からの眺望La Sora（ラ・ソラ）

■『ルビーロマン ファミリーランチバイキング』開催概要

【開催日】2026年8月2日（日）

【時間】受付 11：30～／食事 12：00～

【会場】ホテル日航金沢「La Sora（ラ・ソラ）」(30階）

【料金】

大人 6,000円（One Harmony会員 5,500円）／小学生 1,500円／幼児 500円／3歳以下 無料

※One Harmonyはオークラ ニッコー ホテルズでご利用いただける入会金・年会費が無料の会員プログラムです。

※アルコールドリンクは別途料金が発生します。

【内容】

料理：ルビーロマンを使用した前菜3種、デザート2～3種／お子様向け料理

ドリンク：ルビーロマンを使用したノンルコールカクテル2種／ソフトドリンク

イベント：ルビーロマンクイズ／わくわく抽選会

（景品：1等 ルビーロマン、2等 ホテルペアディナー券、3等 ホテルペアランチ券ほか）

【WEB予約】https://www.hnkanazawa.jp/restaurant/laplage/menu/single.php?id=1831

【お問い合わせ】ホテル日航金沢イベント係 TEL 076-234-8866（平日10：00～18：00）

協力：ルビーロマン倶楽部

※写真はイメージです。

※料金には消費税・サービス料およびお食事、ソフトドリンクを含みます。

※お子様向け料理はルビーロマンを使用しておりません。

ホテル日航金沢について

JR金沢駅兼六園口（東口）より徒歩3分、北陸随一のスケールを誇る地上30階建てのホテル。最上階は高さ130ｍに位置し、金沢市街や日本海、白山連峰を望むことができる。 客室は「NIKKO」「Luxe Style」「Comfort」「金澤STYLISH」の4つのテーマに合わせて作られた全247室、館内にはレストラン＆バー・ラウンジ8店舗のほか、ウエディングや国際会議が可能な計8つの大・小宴会場を備え、おもてなしの心とともに寛ぎの空間と時間を提供。