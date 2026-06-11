夏休み限定 小学生向け絵画講座＼夏だ！ アートだ！／「ポスターを描こう！大作戦！」開催のお知らせ

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井聡）が運営する、コドモエアトリエ教室では、夏休み期間限定で、小学生を対象とした「ポスターを描こう！大作戦！」 絵画講座を開催いたします。

本講座は、『1日10分でえがじょうずにかけるほん』で知られるあきやまかぜさぶろう監修のもと、カタチで捉える絵の基本（コツ）を学びながら1枚のポスターを完成させる実践型講座です。

■ 講座の特徴

〇△□のカタチを捉える絵の基本（コツ）を知ることで絵は劇的に変わります。

絵の描き方の前に基本（コツ）を知ることでお子さまの描けた！の体験から創造力・表現力豊かな作品に仕上がります。

絵が得意なお子さまも、苦手意識のあるお子さまでも楽しみながら取り組める講座です。

■ 参加者へのメッセージ

「絵の描き方を聞かれて困った経験はありませんか？」

本講座では、絵の基礎（コツ）・水彩画の基本・ポスターの描き方を学ぶことで自信をもって作品制作に取り組めます。

お子さまの描きたい！ 表現したい！を実現する夏限定講座です。

夏休みの宿題解決に！ 思い出づくりや今しか描けないお子さまの表現作品をぜひ残してみませんか。

■ 講座概要

講座名：「ポスターを描こう！大作戦！」

対象：小学生

形式：少人数・定員制

期間：7・8月限定

内容：以下のステップでポスター制作を行います。

1 絵を描く基本（コツ）の習得

2 絵具の使い方

3 ポスターの描き方

全３回/各50分

※一部教室では全3回を2日間で実施する場合があります。

※教室により開催日程が異なります。

費用：18,700円 ＜全３回/各50分＞

参加特典：みんな嬉しい！ 夏のいっしょ割♪

お友だち・ごきょうだいと一緒に参加の場合、参加費から550円（税込）割引となります。

■開催日程・教室

※神保町特設会場のアクセスはこちら

住所：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-20 SP神保町第3ビル・1F多目的ルーム

（地下鉄 半蔵門線・新宿線・三田線「神保町」駅A4出口より徒歩3分）

■ お申し込み詳細

https://f.msgs.jp/n/form/xvx/DHG5Ze9p-AAEJhhfGUVE4(https://f.msgs.jp/n/form/xvx/DHG5Ze9p-AAEJhhfGUVE4)

定員になり次第締め切りとなります。お早めにお申し込みください。

■コドモエアトリエHP

https://kodomoe-atelier.com/(https://kodomoe-atelier.com/)