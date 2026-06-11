「来客時やもしもの避難時にも床の硬さを感じにくい」プレミアムコードレス電動エアーベッドを新発売。付属の電動ポンプで自動膨張、折りたたんでコンパクト収納｜6月限定で1,500円OFFクーポンを配布

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するブランド「PYKES PEAK（パイクスピーク）」は、2026年6月11日（木）より、大容量バッテリー内蔵の着脱式電動ポンプを搭載した新商品「エアーベッドプレミアム（シングルサイズ／ダブルサイズ）」の予約販売を開始いたしました。

本製品は、スイッチ一つで約4分での自動膨張が可能なだけでなく、取り外して単体でも使える「2000mAh大容量バッテリー内蔵ポンプ」を採用。さらに、停電時や夜間のアウトドアで役立つ「3段階調光LEDライト」も一体化した多機能エアーベッドです。

今回の予約販売開始を記念し、6月中限定で通常価格から1,500円OFFとなる特別クーポンキャンペーンをAmazonにて実施いたします。

動画：電動エアーベッドプレミアム

6月限定！通常価格から1,500円OFFとなる特別クーポンをAmazonにて配布

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-0pc-Tu_2lE ]

予約販売開始に合わせて、6月30日（火）までの期間中、Amazonにて1,500円OFFクーポンを配布いたします。

シングルサイズ： 通常価格 8,980円（税込） → 期間限定クーポン価格 7,480円（税込）

ダブルサイズ ： 通常価格 9,980円（税込） → 期間限定クーポン価格 8,480円（税込）

Amazon 公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/612C00DE-8CFA-4663-9B25-4B564CDC5B2A?channel=PRT-260612-airbedP

なお、楽天市場・Yahoo! ショッピングの公式ショップでも販売を行っております。

「設置の手間」と「収納スペース」のリアルなストレスを解消

楽天市場 公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0378eab01/Yahoo! 公式ショップ :https://store.shopping.yahoo.co.jp/emi-direct/p0386eab02.html?sc_i=shopping-pc-web-result-item-rsltlst-titleシングル・ダブルサイズでブラック・グレー・アイボリーの3色展開1. シングルは約2分半で設置完了。40cmの圧倒的な厚みでスムーズな立ち上がり

内蔵電動ポンプのスイッチを押すだけで自動膨張するため、面倒な手動作業は一切不要。シングルサイズなら約2分半、ダブルサイズなら約4分という短時間で、まるでホテルのマットレスのような立体空間が完成します。40cmの極厚仕様は床からの底冷えを完全に遮断するだけでなく、適切な体圧分散によって寝返りを打ってもズレにくく、起床時の立ち上がり動作も驚くほどスムーズに行えます。

2. どこでも充電できるType-C仕様。コンセントの位置に縛られない機動力

付属の電動ポンプは現代のライフスタイルに合わせたType-C充電式を採用。自宅での事前充電はもちろん、移動中の車内やモバイルバッテリーからでもスマートに給電できます。引っ越し直後で家具が届いていない部屋や、電源サイトではない自由なキャンプスポットなど、あらゆる場所への持ち運びを可能にしました。

3. コンパクトに収納できて持ち運びも可能

使用後はポンプの力で完全に空気を排出させることができ、折りたたんで付属の専用袋に収納するだけで場所を取らずに保管が可能です。女性一人でも軽々と持ち運べる軽量・スマートな設計となっており、クローゼットの隙間や車のトランクのわずかなスペースにもすっきりと収まります。日常の片付けから、急な持ち出しが必要な避難時の備えとしても非常に優秀です。

様々なライフスタイルにフィットする活用シーン

日常のシーン： 急な来客用の簡易ベッド、引っ越し直後の仮眠、日々のリフレッシュ用マットとしても最適です。

アウトドア・キャンプ・車中泊： 電源のない屋外でも即座に極上の寝室が完成します。

防災グッズ： 地震などの避難時、冷たくて硬い体育館の床から身体を守り、夜間は非常灯として機能します。

6月限定：通常価格から1,500円OFFとなる特別クーポンをAmazonにて配布

予約販売開始に合わせて、6月30日（火）までの期間中、Amazonにて1,500円OFFクーポンを配布いたします。

シングルサイズ： 通常価格 8,980円（税込） → 期間限定クーポン価格 7,480円（税込）

ダブルサイズ ： 通常価格 9,980円（税込） → 期間限定クーポン価格 8,480円（税込）

Amazon 公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/612C00DE-8CFA-4663-9B25-4B564CDC5B2A?channel=PRT-260612-airbedP

なお、楽天市場・Yahoo!の公式ショップでも販売を行っております。

メディア掲載用画像素材

楽天市場 公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0378eab01/Yahoo! 公式ショップ :https://store.shopping.yahoo.co.jp/emi-direct/p0386eab02.html?sc_i=shopping-pc-web-result-item-rsltlst-title

※本画像は記事掲載時にご自由にご使用いただけます。

PYKES PEAK

LET’S START TOGETHER

Live the moment, Enjoy your life.



届けたいのは、モノじゃない。

心が動く、瞬間だ。



はじめて感じる、ドキドキ。

うまくなる、よろこび。

その先に広がる、新しい景色。



さあ、一緒に始めよう。

PYKES PEAKと、今も、これからも。



PYKES PEAK（パイクスピーク）は、「LET'S START TOGETHER」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開するブランドです。



公式サイト：https://pykespeak.jp/

Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表者：

代表取締役 CEO 大屋 良介

代表取締役 COO 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



【お問い合わせ先】

Fun Standard株式会社

【一般のお客様】

TEL：050-1720-0756

Email: contact@funstandard.jp

【法人のお客様】

TEL : 092-586-5888

HP: http://funstandard.jp