この１冊があれば小学生から一生使える！ 大充実のレシピ集『とびきりおいしい おうちおやつ』6月11日発売！

株式会社小学館

「本当に自分がつくった味なの？」

「お菓子づくりは初めてだったけど、こんなに簡単なんて」

「この一冊があったら何でもつくれそう。コスパが良い！」

パンケーキにパイやチーズケーキ、ゼリーやアイス、キャロットケーキなどの定番から、あんこ、わらびもち、あずきアイスなどの和菓子、そしてネギハムもちなどのしょっぱいおやつまで。お店で食べられるようなおいしいおやつが、子どももつくれたら……。レストランや、“地域のおいしいもの” を扱う食材店を経営する料理人の野村友里氏が、「大人も驚くおいしさで」「失敗しづらく簡単な」そして「お菓子づくりはこの一冊で十分と思える」およそ５０の和洋菓子のレシピを、わかりやすくおしえてくれます。

書誌情報

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とびきりおいしい おうちおやつ

小学生からのたのしい料理

著・野村友里

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定価：1,760円(税込)

B5判・並製・128ページ

発売：2026/6/11

ISBNコード：978-4-7780-3668-3

発行：小学館クリエイティブ 発売：小学館

https://www.shogakukan-cr.co.jp/book/b10168198.html

収録されているレシピの一例

「にんじんケーキ」

手間がかかるイメージのキャロットケーキだが、9つの工程で簡単にできる。子どもがつくっても、驚きの「カフェの味」

「ソルティドッグジュレ」

カクテルを子ども向けにアレンジ。塩をつけながらいただくゼリーは、夏にぴったり。

「まっ黒ごますけ」

バターも油も使わずに、ごまをたっぷり味わえる。しっとりとしたまっくろな絶品ケーキ。

「バスクチーズケーキ」

材料をすべてミキサーで混ぜれば、びっくりする早さでできてしまう、濃厚なケーキ。

「型なしトマトパイ」

パイづくりのハードルがグッと下がる、思い立ったらすぐにできるパイ。具材しだいで軽食にもスイーツにも。

レシピの工程は、写真ではなくすべてイラスト。400点に及ぶイラストを描いたのは、三宅瑠人氏。オーブンシートのしき方や道具に至るまで、すべてをイラストで再現しています。

レシピとともに収録されているのが、「もとのすがたを知っている？」「甘いってなんだろう？」といった、図鑑的要素もあるコラム。「おやつづくりは想像力！」という項目では、小麦粉を米粉にかえたり、バターのかわりになたね油を使用したりするようなアイデアを提案し、子どもの探究心をそそります。

おやつは生きていくために絶対に必要なものではないだけに、ワクワクする気持ちや想像力、わかちあいの大切さを伝える本書。暑くて外出できない夏の過ごし方のひとつとしても、おすすめします。

著者紹介

野村友里（のむらゆり）

料理人。2012年に東京・原宿にrestaurant eatrip を、19年に表参道にeatrip soilをオープン。また、24年祐天寺に、料理と食材の小さなお店 babajiji houseの中に、eatrip kitchen をオープン。料理を通して「生きること」への眼差しを伝える〈eatrip〉を主宰し、生産者や風土と向き合い、衣・食・植・住をテーマに活動を広げたり、ケータリングフードの演出や料理教室、食のドキュメンタリー映画『eatrip』で監督を務めるなど、幅広い活動をしている。J-WAVE「SARAYA ENJOY!NATURAL STYLE」にて、長年ナビゲーターを務めている。著書に『とびきりおいしいおうちごはん 小学生からのたのしい料理』（小社）『eatlip gift』『春夏秋冬おいしい手帖』(ともにマガジンハウス)、『Tokyo eatrip』(講談社)など。