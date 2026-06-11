この１冊があれば小学生から一生使える！ 大充実のレシピ集『とびきりおいしい おうちおやつ』6月11日発売！
「本当に自分がつくった味なの？」
「お菓子づくりは初めてだったけど、こんなに簡単なんて」
「この一冊があったら何でもつくれそう。コスパが良い！」
パンケーキにパイやチーズケーキ、ゼリーやアイス、キャロットケーキなどの定番から、あんこ、わらびもち、あずきアイスなどの和菓子、そしてネギハムもちなどのしょっぱいおやつまで。お店で食べられるようなおいしいおやつが、子どももつくれたら……。レストランや、“地域のおいしいもの” を扱う食材店を経営する料理人の野村友里氏が、「大人も驚くおいしさで」「失敗しづらく簡単な」そして「お菓子づくりはこの一冊で十分と思える」およそ５０の和洋菓子のレシピを、わかりやすくおしえてくれます。
書誌情報
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とびきりおいしい おうちおやつ
小学生からのたのしい料理
著・野村友里
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定価：1,760円(税込)
B5判・並製・128ページ
発売：2026/6/11
ISBNコード：978-4-7780-3668-3
発行：小学館クリエイティブ 発売：小学館
https://www.shogakukan-cr.co.jp/book/b10168198.html
収録されているレシピの一例
「にんじんケーキ」
手間がかかるイメージのキャロットケーキだが、9つの工程で簡単にできる。子どもがつくっても、驚きの「カフェの味」
「ソルティドッグジュレ」
カクテルを子ども向けにアレンジ。塩をつけながらいただくゼリーは、夏にぴったり。
「まっ黒ごますけ」
バターも油も使わずに、ごまをたっぷり味わえる。しっとりとしたまっくろな絶品ケーキ。
「バスクチーズケーキ」
材料をすべてミキサーで混ぜれば、びっくりする早さでできてしまう、濃厚なケーキ。
「型なしトマトパイ」
パイづくりのハードルがグッと下がる、思い立ったらすぐにできるパイ。具材しだいで軽食にもスイーツにも。
レシピの工程は、写真ではなくすべてイラスト。400点に及ぶイラストを描いたのは、三宅瑠人氏。オーブンシートのしき方や道具に至るまで、すべてをイラストで再現しています。
レシピとともに収録されているのが、「もとのすがたを知っている？」「甘いってなんだろう？」といった、図鑑的要素もあるコラム。「おやつづくりは想像力！」という項目では、小麦粉を米粉にかえたり、バターのかわりになたね油を使用したりするようなアイデアを提案し、子どもの探究心をそそります。
おやつは生きていくために絶対に必要なものではないだけに、ワクワクする気持ちや想像力、わかちあいの大切さを伝える本書。暑くて外出できない夏の過ごし方のひとつとしても、おすすめします。
著者紹介
野村友里（のむらゆり）
料理人。2012年に東京・原宿にrestaurant eatrip を、19年に表参道にeatrip soilをオープン。また、24年祐天寺に、料理と食材の小さなお店 babajiji houseの中に、eatrip kitchen をオープン。料理を通して「生きること」への眼差しを伝える〈eatrip〉を主宰し、生産者や風土と向き合い、衣・食・植・住をテーマに活動を広げたり、ケータリングフードの演出や料理教室、食のドキュメンタリー映画『eatrip』で監督を務めるなど、幅広い活動をしている。J-WAVE「SARAYA ENJOY!NATURAL STYLE」にて、長年ナビゲーターを務めている。著書に『とびきりおいしいおうちごはん 小学生からのたのしい料理』（小社）『eatlip gift』『春夏秋冬おいしい手帖』(ともにマガジンハウス)、『Tokyo eatrip』(講談社)など。