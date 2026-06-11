【7/7開催】「AI通訳の落とし穴と乗り越え方とは」というテーマのウェビナーを開催

株式会社ニューズベース

株式会社ニューズベース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：亀井 義勝）は、2026年7月7日（火）13時より「AI通訳の落とし穴と乗り越え方とは」をテーマにした無料オンラインセミナーを開催いたします。

申し込みはこちら（無料） :https://lp.newsbase.jp/how-to-overcome-them-in-ai-interpretation?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=library_share

■開催背景

近年、グローバル化の進展やオンラインイベントの普及を背景に、企業活動における多言語コミュニケーションの重要性が高まっています。それに伴い、AI技術の進化によってリアルタイム通訳や翻訳ツールの導入が加速し、イベントやセミナー、社内会議などさまざまな場面で活用されるようになりました。

一方で、AI通訳は利便性やコスト面で大きなメリットがある反面、誤訳や文脈の取り違え、ハルシネーション（事実に基づかない内容の生成）など、実務運用における課題も顕在化しています。

特に企業イベントやマーケティング施策においては、情報の正確性や参加者体験の品質が成果を左右するため、AIをどのように活用し、人によるサポートと組み合わせるべきか悩む担当者も少なくありません。

そこで本セミナーでは、AI通訳の最新動向や導入時に押さえるべきポイントを整理するとともに、AIとプロ通訳者を組み合わせた実践的な活用方法について解説します。企業のグローバルコミュニケーションを支援してきた専門家の知見をもとに、AI通訳の可能性と限界を正しく理解し、ビジネス成果につなげるためのヒントをお届けします。

■本ウェビナーで学べること

・グローバルイベントのROIを「安心・品質」から設計する方法

・「AI vs プロ」の最適な使い分け

・本国コンテンツを日本市場の「成果」に繋げる全体設計

■開催概要

タイトル：AI通訳の落とし穴と乗り越え方とは

開催日時：2026年7月7日（火） 13:00-14:00

開催形式：オンライン ※同時通訳あり

参加費：無料

申し込みはこちら :https://lp.newsbase.jp/how-to-overcome-them-in-ai-interpretation?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=library_share

■株式会社ニューズベースについて

株式会社ニューズベースは、企業イベント・カンファレンス・セミナー・展示会・PRイベントなど、多様なビジネスイベントを支援するイベントマーケティング会社です。

企画・運営にとどまらず、目的設計・体験設計・フォロー施策まで一貫して伴走し、"成果につながるイベントマーケティング"を支援しています。

株式会社ニューズベース

〒104-0061

東京都中央区銀座七丁目16番12号 G-7ビルディング9階

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