総合不動産企業リストグループのリストインターナショナルリアルティ タイ・バンコクオフィスを「Gaysorn Amarin Tower」へ移転 コロナ後の売上は約4倍に急成長

リスト株式会社

総合不動産企業リスト株式会社（代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市）のグループ会社である、リストインターナショナルリアルティ タイランド（仲介ブランド：リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ、以下LSIRタイオフィス）は、2026年春にオフィスをバンコク中心部のランドマークビルであるGaysorn Amarin Tower（ゲイソンアマリンタワー）へ移転しました。本移転は、リストグループにおいてアジアクロスボーダー事業が拡大していることから、アジア圏において重要な中核拠点として強化するものです。

■LSIRタイオフィスを「アジアクロスボーダー事業の中核拠点」へ

左：ビル外観、右上：ビル内観、右下：オフィス内観

近年、タイの不動産市場は世界的な富裕層資金の流入やインフラ開発や観光需要の回復を背景に、東南アジア有数の投資マーケットとして存在感を高めています。その中でもバンコクは東南アジア屈指の国際都市であり、アジア各国を繋ぐ金融・経済・物流のハブかつ、富裕層・海外投資家が集積するクロスボーダー市場として成長を続けています。

リストグループにおいても、日本・香港・シンガポールを中心とした海外顧客との取引件数が大幅に増加しており、LSIRタイオフィスにおいては、コロナ明けの2023年と2025年の売上を比較すると約4倍に急成長しています。

その要因の1つとして、2018 年のLSIRタイオフィスを開設以降、「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の持つ世界規模の富裕層顧客のネットワークやタイ国内での高級不動産の販売実績が評価されたことで、「Porsche Design Tower Bangkok（ポルシェ デザイン タワー バンコク）」をはじめとして「Four Seasons Private Residences Bangkok At Chao Phraya River（フォーシーズンズ レジデンス バンコク チャオプラヤリバー）」や「Aman Nai Lert Bangkok Residences（アマン ナイラート バンコク）」、「InterContinental Residences Bangkok Asoke（インターコンチネンタル レジデンシズ バンコク アソーク）」等の高額な物件の取引が可能となり、さらにその販売が好調であることが挙げられます。

Porsche Design Tower Bangkok（CGパース）

これに伴い、営業人員数・マーケティング機能・顧客対応体制の拡充を進めるため、今回のオフィス移転に至りました。今後は、顧客接点の更なる強化に加え、優秀なグローバル人材の採用強化、営業効率・ブランド発信力の向上を推進してまいります。

■ LSIRタイオフィス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11000/table/238_1_8b753f8badc1a82c0d1c29a0ce1735c4.jpg?v=202606111252 ]

LSIRタイオフィスがあるGaysorn Amarin Towerは、バンコク随一の高級商業エリアである「Ratchaprasong（ラチャプソン）」に位置し、BTS Chidlom（チットロム）駅に直結するアクセス性に優れた高層オフィスタワーです。周辺には、高級ホテル、ラグジュアリーブランドショップ、グローバル企業のオフィス、ハイエンドレジデンスが集積しています。

■ List Sotheby's International Realty Thailand COO 玉邑憲一のコメント

現在、アジアの富裕層マーケットは大きく変化しており、不動産においても“クロスボーダー化”が急速に進んでいます。その中で、バンコクはアジアを代表する国際都市として存在感を高めており、当社においても、日本のみならず、香港・シンガポール・その他アジア各国との取引が急拡大しております。今回の移転は単なるオフィス移転ではなく、タイをアジアクロスボーダー事業の中核拠点として位置付ける重要な投資です。今後はアジア各拠点との連携をさらに深化させ、リストグループならではのグローバルネットワークを活かしながら、アジアを代表するクロスボーダー不動産プラットフォームの構築を目指してまいります。そして、アジアのラグジュアリー不動産市場において、より大きな存在価値を発揮できる企業へと成長してまいります。

【LSIR について】

2010 年にリストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得。「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、国内9 拠点のほか、ハワイ、アジアに拠点を構え、グローバルネットワークを活かして、お客様に上質な不動産をご提案しています。

URL：https://www.list.co.jp/ourservice/sothebys

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：597億円（2025年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：http://www.list.co.jp/

1991 年、不動産仲介業を行うリスト株式会社を設立。以降、戸建住宅・マンションの開発分譲事業、アセットマネジメント事業など一貫して不動産関連事業を行っております。また、2016 年からは、グループ会社の再編を行い持株会社制度に移行し、当社を中核とした「リストグループ」としての経営体制に移行しました。

2010 年には、現リストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得し、「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、アメリカ ハワイ州を皮切りに、シンガポール、香港、タイで不動産仲介事業や開発事業を行っております。リストグループでは、これらの事業を通じてお客様に「価値ある不動産」を提供し続けてまいります。