ソーシャルデータバンク株式会社、AI時代の広告×LINE運用による「LTV最大化」をテーマにオンラインセミナーを開催

ソーシャルデータバンク株式会社

ソーシャルデータバンク株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：伊藤 俊輝）は、バリュークリエーション株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：新谷 晃人）と共同で、無料オンラインセミナー『【AI時代】広告×LINE運用でLTVを最大化～広告の最新自動化戦略×LINEの顧客行動データ活用・育成方法～』を2026年6月14日（火）12:00より開催いたします。

■ セミナー内容

近年、各広告媒体のAI化や自動化が進み、企業のマーケティング施策はより高度化しています。

しかし、様々な自動化手法を試しても「競合との差別化ができず、期待した成果が出ない」「獲得したリードがその後の成約に繋がらず離脱してしまう」という声をよく耳にします。

そこで本セミナーでは、GoogleやMeta広告の最新AIトレンドを踏まえた「全体設計の戦略」から、LINEマーケティングツール「Liny」を活用した「顧客育成の仕組み化」まで一気通貫でつなぐ実践的なアプローチをご紹介します。

■ こんな方におすすめ

■ 開催概要

- Web広告を運用しているマーケティング担当者・広告代理店の方- LINE公式アカウントを運用しているマーケティング担当者- 広告運用とLINE運用それぞれに取り組んでいるが、連携した全体設計ができていない方- 広告代理店と連携しているが、LINEとのデータ連動ができていない方- 新規獲得だけでなく、リピート・LTV向上にも取り組みたい方

日時：2026年6月16日（火） 12:00~13:00

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費用：無料

■登壇者情報

お申し込みはこちら :https://go.line-sm.com/l/839033/2026-05-18/3j325r?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=260610ソーシャルデータバンク株式会社コンサルティング部 部長山中 沙智

100社以上の企業にてLINEを活用した採用コンサルティングに従事。

その後、自治体・省庁向けLINE公式アカウントを活用したDX推進プロジェクトに携わり、官民双方の知見を深める。

現在は法人企業を対象に、LINEを軸としたLTV向上、ファン化、業務効率化の実現を支援。

特にファンマーケティングにおける戦略立案や、システム開発・外部連携を活用した運用の仕組み化を強みとしている。

■Linyについて

『Liny』はLINE公式アカウントの機能に加えてセグメント配信・顧客管理・自動応答・流入経路分析などの機能を備えたCRMプラットフォームです。『Liny』を用いてユーザーの行動、属性、嗜好にあわせた1to1のマーケティングを実現することができます。都道府県自治体や省庁、教育機関や士業・金融・人材業界など幅広く導入実績がございます。

■ソーシャルデータバンク株式会社について

「テクノロジーを、ボーダーレスに。」という理念のもと、LINE公式アカウントを運用する多くの企業が利用しているCRMプラットフォーム『Liny』を開発・提供。 LINEを使った企業の業務効率化や、顧客との理想的なコミュニケーションを可能にするためのマーケティングノウハウ支援を行っています。またLINEヤフー株式会社が認定する「Technology Partner」「Govtech Partner」であり、2026年度は「LINEヤフーPartner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Premier」に認定されており、LINE公式アカウントの活用支援に長けた企業であるとの評価をいただいております。

■会社概要

会社名 ：ソーシャルデータバンク株式会社

所在地 ： 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ11階

代表者 ：代表取締役 伊藤 俊輝

事業内容：マーケティングツールの開発と運用

コーポレートサイト ：https://social-db.co.jp

サービスサイト ：https://line-sm.com(https://line-sm.com/?inflow_code=pt)

オウンドメディア ：https://line-sm.com/blog/(https://line-sm.com/blog/?inflow_code=pt)