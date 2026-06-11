わずか1時間で驚異の売上2,000万円を突破！機能性表示食品「コレステロールサプリ」がQVCで大反響

株式会社銀座トマト

「1滴に、40年。1滴が、35カ国を駆け巡る。」をコンセプトに掲げ、化粧品・健康食品の企画、開発、製造、販売を行う株式会社銀座・トマト（本社：東京都中央区、代表取締役：勝見地映子、以下当社）は、2026年5月25日（月）にテレビショッピングチャンネル「QVC」にて、機能性表示食品「LDLコレステロールが高めの方のサプリ プラス血管サポート」を販売いたしました。本商品は、健康診断の数値や食生活の乱れが気になる中高年世代に向けて、科学的根拠に基づいた手軽な健康習慣をサポートする商品としてご紹介し、放送1時間で売上2,000万円突破を記録しました。

当社は、「美しく、健やかに。世界中の人々に喜びを」を理念に、希少な天然素材の研究開発に邁進してまいりました。代表の勝見が、産婦人科の理事長を務めた経験から「お母さんの輝きを取り戻したい」と一念発起して始まった当社の製品開発は、テレビショッピングを通じてこれまでも日本中に大きな反響を呼んでまいりました。

今回QVCでご紹介し大反響をいただいた「LDLコレステロールが高めの方のサプリ プラス血管サポート」は、当社の長年の原料研究の結晶です。「年齢とともに対策が難しくなるコレステロール値をケアしたい」「手軽に日々の食習慣をサポートしたい」という大人の切実な悩みに応える機能性表示食品として、多くのお客様から信頼をいただいております。今回の放送を通じて、毎日の食生活を見直したい方や、これからの健康を維持したい方に向けた具体的なアプローチについてご説明したところ、非常に多くの共感をいただき、わずか1時間の放送枠内で売上2,000万円という驚異的な結果へと繋がりました。

■「LDLコレステロールが高めの方のサプリ プラス血管サポート」による具体的なサポート内容

・悪玉（LDL）コレステロールへのアプローチ： 機能性関与成分が、高めの悪玉（LDL）コレステロールを低下させるサポートをします。

・「超悪玉コレステロール（レムナント）」にも働きかける、他に類を見ない独自性の高いサプリメントです。

・毎日続けやすいスマートな習慣： 日々のお食事や生活習慣にプラスするだけで、手軽に数値対策を始められます。

・安心の化学的根拠（機能性表示食品）： 確かな研究データに基づいた設計で、明日の健康とアクティブな毎日を応援します。

■株式会社銀座・トマト 会社概要

銀座トマトは、真珠粉末や植物プラセンタ、バラプラセンタなど、世界初の美容原料を次々と開発してきた研究開発型企業です。代表の勝見地映子は日本人女性として初めて「モンマルトル共和国名誉市民賞」を受賞するなど、その活動は世界的に高く評価されています。最先端の科学と自然の恵みを融合させ、お客様一人ひとりの輝く未来を創造してまいります。

【会社概要】

法人名：株式会社銀座・トマト

所在地：東京都中央区銀座8丁目11-13 IS銀座 オフィス2F

代表者：近藤千恵子（ビジネスネーム：勝見地映子）

設立：2000年10月

事業内容：化粧品・健康食品の企画、開発、製造、

ホームページ：https://ginza-tomato.co.jp/

販売サイト：https://shop.ginza-tomato.co.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/ginzatomato/

公式LINEアカウント：https://page.line.me/ginzatomato

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社銀座・トマト 広報部

Email：salesinfo@ginza-tomato.co.jp

TEL：03-3572-5555