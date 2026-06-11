「第74回勝毎花火大会」にてアキッパでのシャトルバス付き公式駐車場運営が決定

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2026年8月13日(木)に北海道帯広市で開催される「第74回勝毎花火大会」にて、シャトルバス付き公式駐車場の運営をおこなうことが決定しました。6月11日(木)11:00より予約受付を開始します。

今年より公式駐車場を有料・事前予約制として運営することで、会場周辺の交通混雑緩和と来場者の利便性向上に取り組みます。また駐車場による新たな収益化を実現することで、伝統ある花火大会の持続可能な運営にも貢献します。

アキッパは全国のイベントでの駐車場運営を通じて、スムーズな移動をサポートし、地域の交通課題解決の貢献に努めます。

「第74回勝毎花火大会」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/kachimai-hanabi#flow

勝毎花火大会は、北海道帯広市の十勝川河川敷特設会場で開催される歴史ある花火大会です。

例年、会場周辺では駐車場が不足しており、駐車場を探して回遊する車両による「うろつき運転」や、特定時間に車両が集中することによる交通渋滞が大きな課題となっていました。

こうした課題を解決するため、本年よりアキッパにて「シャトルバス付き駐車場」を予約販売することが決定しました。

北愛国交流広場に約2,000台規模の駐車場を用意し、有料・事前予約制とすることで、来場者は確実に駐車スペースを確保することができ、当日は安心してアクセスしていただくことができます。

また、会場から少し離れた駐車場からシャトルバスを運行する「パークアンドライド」方式により、会場周辺への車両の集中を防ぐことで、道路混雑の緩和にも期待できます。

アキッパはこれまでにも全国各地の花火大会やイベントで公式駐車場の運営を担ってまいりました。同じ北海道内においても、昨年開催された「室蘭満天花火2025」にて公式駐車場を運営した実績があり、交通渋滞の緩和などの課題解決に取り組みました、（※）

本花火大会でも、過去のノウハウを最大限に活かし、安心・安全な大会運営をサポートします。

今後も「困りごと解決企業」として、全国の自治体やイベント主催者と連携し、様々な駐車場問題の解決に取り組んでまいります。そして課題解決を通じて、リアルの“あいたい”をつないでいきます。

■公式駐車場について

予約開始日時：

2026年6月11日(木)11:00～

利用可能日時：

2026年8月13日(木)12:00～23:00

対象駐車場：

北愛国交流広場（約2,000台）

※会場周辺までシャトルバスで約20分となります。

駐車場シャトルバス発着所

公式駐車場の予約・詳細は以下よりご確認ください。

「第74回勝毎花火大会」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/kachimai-hanabi#flow

※予約は先着順となります。

※ご予約には別途サービス料がかかります。

■ご利用方法

1,アキッパへの会員登録（無料）

駐車場の予約にはアキッパへの会員登録が必要です。既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

2,駐車場の予約

以下の特設サイトよりご希望の駐車場を選択し、決済して購入します。

「第74回勝毎花火大会」アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/kachimai-hanabi#flow

3,駐車場を利用する

駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示にご協力をお願いします。

駐車場へは、特設サイトに記載された指定ルートでご来場ください。

■第74回勝毎花火大会 開催概要

日時：

2026年8月13日(木)

会場：

十勝川河川敷特設会場（北海道帯広市）

公式HP：

https://kachimai-hanabi.com/

主催：

十勝毎日新聞社

※ プレスリリースはこちら▼

2/3(月)12:00よりアキッパにて「室蘭満天花火2025」の公式駐車場の予約受付を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000495.000016205.html

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。

全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計540万人（2026年5月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp